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TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Teksüt Bandırma, ligden çekildiğini duyurdu.

TEKSÜT Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

Teksüt Bandırma Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin gerekçesinin ekonomik nedenler olduğu bildirildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Aylardan beri ekonomik zorluklarla boğuşuyoruz. Bu yüzden ING Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldık. Tabii ki 25 yılı aşkın bir süredir tertemiz bir geçmişi bulunan kulübümüzü ligden çekmemiz nedeniyle yüreğimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey yok. Ancak kulübümüzü kapatmıyoruz. Kulüp olarak faaliyetimiz sürecek."

(AA)

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