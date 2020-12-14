Tel tel ayrılan pastane açması nasıl yapılır?

Evde yapılan açma tarifleri genelde poğaçayı andırır. Hazırladığınız açmalar ağızda mükemmel bir tat bırakmıyorsa bu sefer Mynet Yemek'in efsane tarifini deneyin. Tadı öyle şahane ki yanına hiçbir şey ilave etmeden, sıcak bir çayla afiyetle yiyebilirsiniz. İşte pastane açması yapılışı.

MALZEMELER

6 su bardağı un

Bir su bardağı ılık süt

1 paket instant kuru maya

2 adet yumurta beyazı

6 yemek kaşığı yoğurt

1,5 çay bardağı sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı şeker

İç malzemesi:

3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

Bir tatlı kaşığı sıvı yağ

Susam ya da çörek otu

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir kabın içine ılık sütü koyun. Üzerine toz şekeri ve mayayı ekleyerek malzemeleri karıştırın. Şekerin erimesini sağlayın.

Ardından un hariç diğer malzemeleri de kaba ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız homojen karışımın içine yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığını hamurun üzerini kapatın ve sıcak bir yerde yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.