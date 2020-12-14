Tel tel ayrılan pastane açması nasıl yapılır?

Evde yapılan açma tarifleri genelde poğaçayı andırır. Hazırladığınız açmalar ağızda mükemmel bir tat bırakmıyorsa bu sefer Mynet Yemek'in efsane tarifini deneyin. Tadı öyle şahane ki yanına hiçbir şey ilave etmeden, sıcak bir çayla afiyetle yiyebilirsiniz. İşte pastane açması yapılışı.
6 su bardağı un
Bir su bardağı ılık süt
1 paket instant kuru maya
2 adet yumurta beyazı
6 yemek kaşığı yoğurt
1,5 çay bardağı sıvı yağ
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir yemek kaşığı şeker
İç malzemesi:
3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
Üzeri için:
2 adet yumurta sarısı
Bir tatlı kaşığı sıvı yağ
Susam ya da çörek otu
YAPILIŞI
Geniş ve derin bir kabın içine ılık sütü koyun. Üzerine toz şekeri ve mayayı ekleyerek malzemeleri karıştırın. Şekerin erimesini sağlayın.
Ardından un hariç diğer malzemeleri de kaba ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız homojen karışımın içine yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hazırladığını hamurun üzerini kapatın ve sıcak bir yerde yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurun havasını alın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Hamur parçasını hafif bir şekilde elinizde açın ve içine tereyağı sürerek rulo şeklinde sarın. Hamuruniki yucuu tutup ters yöne doğru çevirin ve ardından yuvarlayın.
Tüm hamura aynı işlemi uygulayın ve açmaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Açmaları tepside 20 dakika mayalandırdıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımından sürün. Son olaral susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.
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