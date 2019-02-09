Telefon gibi çalan papağan

Cep telefonu melodisine ilgi gösteren bir papağan, kendisine dinletilen telefon zil sesini böyle tekrarladı. Sosyal medyada ilgiyle izlenen video beğeni izleyenleri güldürdü.
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