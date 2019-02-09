Mynet Trend

Telefon gibi çalan papağan

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Telefon meraklısı papağan, telefon melodisini böyle tekrarladı.

Cep telefonu melodisine ilgi gösteren bir papağan, kendisine dinletilen telefon zil sesini böyle tekrarladı. Sosyal medyada ilgiyle izlenen video beğeni izleyenleri güldürdü.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
İnsanlığın öldüğü an!İnsanlığın öldüğü an!
8 tekerlekli otomobil şaşırttı8 tekerlekli otomobil şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
papağan zil sesi telefon

En Çok Okunan Trend Haberler

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

Doğu Ekspresi'ne şikayet yağıyor! İncelemeye alındı

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Bir ülkeyi karıştırdılar: 'Doran ailesi' kâbusu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanlığın öldüğü an!

İnsanlığın öldüğü an!

8 tekerlekli otomobilin görüntüsü görenleri şaşırttı

8 tekerlekli otomobil şaşırttı

Çöp oyununun sonu kötü bitti

Çöp oyununun sonu kötü bitti

Otoyolda ölüme böyle gitti

Otoyolda ölüme böyle gitti

İzmir'de bir kadın, minibüs sürücüsünü sokak ortasında darp etti

Herkes bunu konuşuyor! Kadın yolcu, şoförü darp etti

Duvar azrailleri oldu

Duvar azrailleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.