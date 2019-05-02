Telefonlara zam uygulanmaya başlandı

Fakat bu kararın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmamıştı. Açıkçası büyük bir çoğunluk da bu kararı tamamı ile unutmuştu. Nitekim acı haber tez duyulur misali, ÖTV zammının yürürlüğe girdiği de hızlı bir şekilde duyuldu.

TELEFONLARA ÖTV ZAMMI Hatırlanacağı üzere kısa süre önce fiyatı 1500TL’ye kadar olan akıllı telefonlardaki ÖTV oranının yüzde 40’a, 1500TL üzeri modellerdeki ÖTV oranının ise yüzde 50’ye çıkarılmasına karar verilmişti.

Son dönemde tekrardan yükselişe geçen döviz kuru ister istemez akıllara da aynı soruyu getirmişti. Telefon fiyatları acaba yeniden yükselecek mi? Genel kanı döviz kurlarının da etkisiyle fiyatların bir nebze yükseleceği yönündeydi. Fakat beklenen zam haberi beklenmedik bir nedenden ötürü karşımıza çıktı.

Hali hazırda ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları zaten çok düşük seviyelerde değildi. Geçtiğimiz sene Ağustos ayında yükselen döviz kurları sonrasında özellikle üst segment modellerin fiyatı hayli yükselmişti.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce akıllı telefonlardaki ÖTV oranının yüzde 50’ye yükseltilmesini ön gören bir tasarı gündeme gelmişti. Nitekim yayınlanan kararname ile akıllı telefon fiyatları zamlanmış oldu.

Yapılan açıklamada 1500TL’ye kadar olan modellerde ÖTV oranının yüzde 40’a çıkarıldığı belirtildi. Üst segment cihazlarda ise fatura biraz daha ağırlaştı. Çünkü 1500TL üzerindeki modellerde de ÖTV oranı yüzde 50’ye yükseltildi.

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Peki eskiden akıllı telefon alırken ne kadar vergi ödüyorduk? Hemen belirtelim. Normalde akıllı telefon satın alırken yüzde 18 KDV, yüzde 6 TRT payı, yüzde 25’de ÖTV ödüyorduk. Yeni düzenleme ile birlikte ödediğimiz ÖTV oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmiş oldu.

Basit bir şekilde açıklamak gerekirse, normal fiyatı 1000TL olan bir telefon için eskiden 250TL ÖTV ödüyorduk. Şimdi ise bu telefon için ödememiz gereken ÖTV miktarı 500TL’ye çıkmış oldu.

Peki bu zam fiyatları nasıl etkileyecek? Asıl önemli olan kısım zaten burası. Normal şartlarda yurt dışında telefonlardan alınan vergiler hayli düşük. O yüzden fiyatlar son derece makul.

Yani bu ÖTV zamları gelmeden önce de ülkemizdeki akıllı telefonlardan alınan vergi oranı hayli yüksekti. Şimdi gelen zamla birlikte zaten yüksek olan fiyatlar, iyice yükselmiş olacak.