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Telefonu çalınan ünlü yazar Pucca'ya şantaj şoku! 'Çıplak fotoğraflarımın bulunduğu...'

15.06.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, cep telefonunu çalan hırsızların kendisine şantajda bulunduğunu açıklayarak, "Telefonda çıplak fotoğraflarımın bulunduğu, ortaya atmamak için 500 bin TL istedikleri maili geldi" diyerek, yaşadığı dehşet verici durumu anlattı.

Telefonu çalınan ünlü yazar Pucca'ya şantaj şoku! 'Çıplak fotoğraflarımın bulunduğu...'

Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düşen ünlü yazar PuCCa, bu defa telefonunu çalan hırsızların yaptığı şantajla gündemde.

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık, sosyal medyadan başına gelen hırsızlık olayını anlattı.

Yazar Pucca'nın Yazar Pucca'nın "dışkı" paylaşımı mide bulandırdı! İddialar dehşete düşürdü

"8 Haziran gecesi telefonum çalındı arkadaşlar... Sonrasında bana, telefonumda çıplak fotolarımın bulunduğu, ortaya atmamaları karşılığında 500 bin TL istedikleri bir mail geldi.

"G..ÜMÜN FOTOSU 500 BİNMİŞ"

G..ümün fotosu 500 binmiş diye düşünürken, çıplak foto biriktirmeyecek kadar internet kaşarı olduğum aklıma geldi. Yani aklı olan biri beni tehdit edecek olsa, 'Photoshopsuz fotoğraflarını koyarız' derdi.

O yüzden yalandan da olsa götümü beğenirseniz sevinirim.' paylaşımıyla hırsızlara papuç bırakmadı.

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"SİZDE DEĞİL, BUNU ORAYA ATMAK İSTEYENDE SORUN VAR"

Paylaşımın ardından pek çok mesaj aldığını ve bir çok kadının aynı sorunla karşılaştığını dile getiren PuCCa, "Bu arada çıplak fotoğrafları yüzünden tehdit edilen yüzlerce kadın bana yazmış. Arkadaşlar beden sizin bedeniniz, istediğinize göstermekte özgürsünüz. Bunu oraya atmak isteyende sorun var, sizde değil!

"ANNELERİNİZE ANLATIN"

Özellikle ergen kız kardeşlerim böyle durumda annelerinize anlatın, sizi anlayacaktır, arkanızda duracaktır. Anlamaz demeyin emin olun anneleriniz de sizin geçtiğiniz yollardan geçti..." mesajıyla şantajın pek çok kadına yapıldığını gözler önüne serdi.

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pucca
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne zaman helak olacağız çok merak ediyorum.
bu olayda bile prim pesinde
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