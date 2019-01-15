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Telefonuna gelen fotoğraf dehşete düşürdü! Ölen oğlunun görüntüsü...

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 15.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan bir anne, telefonuna gelen bildirim üzerine güvenlik kamerasını açtı. Görüntüleri izleyen anne ölen oğlunun hayaletini gördüğünü iddia etti.

Telefonuna gelen fotoğraf dehşete düşürdü! Ölen oğlunun görüntüsü...

ABD, bir evde kaydedilen görüntüleri konuşuyor. Bir anne, kızıyla yatak odasında televizyon izlediği sırada telefonuna, mutfakta birinin olduğuna dair güvenlik bildirimi geldi. Kadın, bildirim üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye başladı.

Mutfakta erkek siluetini gören kadın gözlerine inanamadı. Kadın, görüntüdeki kişinin 2 yıl önce aşırı uyuşturucu doz almasıyla hayatını kaybeden 21 yaşındaki oğluna ait olduğunu iddia etti.

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57 YAŞINDAKİ KADIN: SAÇ, SAKAL HER ŞEYİ AYNIYDI

Yaşanan olayın sosyal medyada hızlıca yayılmasının ardından anne açıklamalarda bulundu. Anne, "Mutfakta biri vardı ve bu Robbie'ydi. Ona çok benziyor; saç, sakal her şeyi aynıydı" dedi.

Çöpü yakan görevliler hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı


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abd hayalet telefon

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