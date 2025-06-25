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Telefonundaki o fotoğraf başını yaktı! Görevlileri ikna edemedi, ABD'ye girişi yasaklandı

Arkadaşlarını ziyaret etmek için ABD'ye gelen 21 yaşındaki Mads Mikkelsen, telefonundaki iki görsel nedeniyle ülkeye alınmadı. Çıplak aramaya maruz kaldığını belirten genç, uçağa bindirilip geri gönderildi.

Telefonundaki o fotoğraf başını yaktı! Görevlileri ikna edemedi, ABD'ye girişi yasaklandı

Norveçli bir turist, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’i saçsız şekilde gösteren bir “meme”in telefonunda bulunmasının ardından ABD’ye alınmadığını iddia etti.

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21 yaşındaki Mads Mikkelsen, göç yetkililerin söz konusu görseli telefonunda bulmasının ardından New Jersey’deki Newark Havalimanı’nda çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve rencide edildiğini söyledi. New York ve Teksas’taki arkadaşlarını ziyaret etmek için ABD’ye geldiğini ama ABD göç yetkililerinin elinde “taciz ve gücün kötüye kullanılmasına” maruz bırakıldığını anlattı. Mikkelsen, “Beni pek çok silahlı muhafızın olduğu bir odaya aldılar; burada ayakkabılarımı, cep telefonumu ve sırt çantamı teslim etmem gerekti” dedi.

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KEL VANCE'Yİ GÖRÜNCE ALINMADI

Mikkelsen’in iddiasına göre, cep telefonunun şifresini görevlilere verdikten sonra kendisine ABD’ye giremeyeceği söylendi. ABD Başkan Yardımcısı Vance’i “kel ve yumurta kafalı” olarak tasfir eden bir görselin telefonunda yer alması nedeniyle ülkeye alınmadı.

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İkinci fotoğrafta ise Mikkelsen yıllar önce yaptığı ahşap bir pipo vardı. Mikkelsen, her iki fotoğrafın da çevrimiçi sohbet uygulamasından otomatik olarak galerisine kaydedildiğini söyledi fakat yine de kabul edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vize amerika birleşik devletleri
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