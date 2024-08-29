MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Telefonunu parçalamış! Narin'in amcasının sözleri seyri değiştirebilir! 'Çocukluğundan beri kendisini ısırır' Narin hakkında gözden kaçan detay

Telefonunu parçalamış! Narin'in amcasının sözleri seyri değiştirebilir! 'Çocukluğundan beri kendisini ısırır' Narin hakkında gözden kaçan detay

29.08.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Narin'in abisi çocukluğundan beri kendisini ısırıyor!' Bu sözler, ailenin büyükleri arasında olan amcaya ait. Narin'in ortadan kaybolmasının ardından 9 gün geçti. Talihsiz kızın biri veya birileri tarafından kaçırıldığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Annenin çelişkili sözleri de tartışıldı. Dere, tepe, kuyu herkes Narin'i arıyor! İşte çok tartışılacak o konuşma...

'Narin'in abisi çocukluğundan beri kendisini ısırıyor!' Bu sözler, ailenin büyükleri arasında olan amcaya ait. Narin'in ortadan kaybolmasının ardından 9 gün geçti. Talihsiz kızın biri veya birileri tarafından kaçırıldığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Annenin çelişkili sözleri de tartışıldı. Dere, tepe, kuyu herkes Narin'i arıyor! İşte çok tartışılacak o konuşma...

Ortaya çıkan son duruma genel bir özet yapmak gerekirse; Narin, saat 15:00 sularında evden çıkıyor. Kuran Kursu'na giderken ortadan kayboluyor. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir şört var, gözaltına alınabilecek kişi sayısı çok az. Çünkü anne köyde herkesin akraba olduğunu söylüyor. DNA örneğinin net bir şekilde alınabilmesi de zor!

NARİN'İN BABASININ AMCASI KONUŞTU: 'ENES ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KENDİSİNİ ISIRIYOR!'

DHA mikrofonlarına konuşan Narin'in babasının amcası, Narin'in abisinin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığını savunurken 'Çocuğumuz çok duyarlı ve sevgili bir çocuktu. Büyüklerine karşı saygılı bir çocuk. Bizim o çocukla ilgili herhangi bir şüphemiz yok.' ifadelerini kullandı.

tttttt

Amca ayrıca, olay günü Narin'in abisi Enes'in olayı öğrendikten sonra yukarıdan aşağıya doğru koştuğunu benim bacım kayboldu diyerek elindeki telefonu yengesiyle amcasının yanında yere vurduğunu daha sonra da sinirden kendi kolunu ısırdığını iddia etti!

narin

'ONDA O SİNİR VAR'

Amca, 'Onda o sinir var, başkasına zarar vermemek için hıncını kendisinden alıyor. Çocukluğundan beri kendisini ısırıyor.' diyerek olayın şeklini adeta başka yere taşıdı!

NARİN'İ ARAYAN AFAD EKİBİ KONUŞTU: BU KALBİ TEMİZ İNSANLARIN TEKNİĞİ!

'Bizim aradığımız teknikler bu tarafı gösteriyor, burada daha önce arama olup olmadığını bilmiyoruz. Biraz burada durmuş, daha sonra öbür tarafa gitmiş ya da götürülmüş gibi duruyor.
Bu kalbi temiz insanların tekniği! Bizim elimizde çocuğun resmi var sadece ona bakıyoruz. Daha önce bu teknikle iki kişiyi bulduk.'

Demet Akalın'ın 'idam' çıkışı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü Demet Akalın'ın 'idam' çıkışı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü
Ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olmadığı tespit edildi Ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olmadığı tespit edildi
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Narin Güran Narin
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

İstanbul'da metrobüs faciası: O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da metrobüs faciası: O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

4 çocuğunun 3'ünü dağ başına götürüp öldürmüştü! Katliam yapan baba da öldü

4 çocuğunun 3'ünü dağ başına götürüp öldürmüştü! Katliam yapan baba da öldü

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tam destek! İddianame hazırlanmıştı: Hapse mi atacaksınız? Cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tam destek! İddianame hazırlanmıştı: Hapse mi atacaksınız? Cesedimi çiğnemeniz lazım

Ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olmadığı tespit edildi

Ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olmadığı tespit edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.