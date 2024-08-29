Telefonunu parçalamış! Narin'in amcasının sözleri seyri değiştirebilir! 'Çocukluğundan beri kendisini ısırır' Narin hakkında gözden kaçan detay

'Narin'in abisi çocukluğundan beri kendisini ısırıyor!' Bu sözler, ailenin büyükleri arasında olan amcaya ait. Narin'in ortadan kaybolmasının ardından 9 gün geçti. Talihsiz kızın biri veya birileri tarafından kaçırıldığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Annenin çelişkili sözleri de tartışıldı. Dere, tepe, kuyu herkes Narin'i arıyor! İşte çok tartışılacak o konuşma...

Ortaya çıkan son duruma genel bir özet yapmak gerekirse; Narin, saat 15:00 sularında evden çıkıyor. Kuran Kursu'na giderken ortadan kayboluyor. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir şört var, gözaltına alınabilecek kişi sayısı çok az. Çünkü anne köyde herkesin akraba olduğunu söylüyor. DNA örneğinin net bir şekilde alınabilmesi de zor!

NARİN'İN BABASININ AMCASI KONUŞTU: 'ENES ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KENDİSİNİ ISIRIYOR!'

DHA mikrofonlarına konuşan Narin'in babasının amcası, Narin'in abisinin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığını savunurken 'Çocuğumuz çok duyarlı ve sevgili bir çocuktu. Büyüklerine karşı saygılı bir çocuk. Bizim o çocukla ilgili herhangi bir şüphemiz yok.' ifadelerini kullandı.

Amca ayrıca, olay günü Narin'in abisi Enes'in olayı öğrendikten sonra yukarıdan aşağıya doğru koştuğunu benim bacım kayboldu diyerek elindeki telefonu yengesiyle amcasının yanında yere vurduğunu daha sonra da sinirden kendi kolunu ısırdığını iddia etti!

'ONDA O SİNİR VAR'

Amca, 'Onda o sinir var, başkasına zarar vermemek için hıncını kendisinden alıyor. Çocukluğundan beri kendisini ısırıyor.' diyerek olayın şeklini adeta başka yere taşıdı!

NARİN'İ ARAYAN AFAD EKİBİ KONUŞTU: BU KALBİ TEMİZ İNSANLARIN TEKNİĞİ!

'Bizim aradığımız teknikler bu tarafı gösteriyor, burada daha önce arama olup olmadığını bilmiyoruz. Biraz burada durmuş, daha sonra öbür tarafa gitmiş ya da götürülmüş gibi duruyor.

Bu kalbi temiz insanların tekniği! Bizim elimizde çocuğun resmi var sadece ona bakıyoruz. Daha önce bu teknikle iki kişiyi bulduk.'