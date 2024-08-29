SON DAKİKA | Narin'e ait olduğu tespit edildi! Herkes kayıp Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerine odaklanmıştı... Adli tıp sonucu çıktı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in ağabeyi gözaltına alınmıştı. Ağabeyinin kolundaki ısırık izine odaklanan ekipler, iz ile ilgili tespit için ağabeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. İzin Narin'e ait olup olmadığının tespit edilmesi bekleniyordu.

Pointer sosyal medya hesabında yer alan yeni iddiaya göre; adli tıp raporu sonucu, 9 gündür kayıp olan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu tespit edildi.

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