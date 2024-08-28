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Herkes kayıp Narin Güran'ı ararken, Demet Akalın'ın 'idam' çıkışı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.08.2024 21:12
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Tüm Türkiye, 8 gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan küçük Narin'den gelecek güzel haber için beklerken; ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan çok konuşulan bir çıkış geldi. Akalın'ın paylaştığı mesaj sonrası 'idam' tartışması bir anda yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki siz idam konusunda ne düşünüyorsunuz? Buyrun ankete...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran için ekipler günlerdir seferber oldu. En son evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ve bölgede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıkmış, herkes rahat bir nefes almıştı.

NARİN'İN KAYBOLMASIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgedeki çalışmalarını sürdüren ekipler ise sonuca çok yaklaşıldığını duyururken, bugün 1 kişinin gözaltına alındığı haberi geldi.

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GÖZALTINA ALINAN ABİSİ Mİ?

Didem Arslan tarafından gözaltına alınan kişinin abisi olduğu açıklandı.

"NARİN HAYATTA" İDDİASI UMUTLARI YEŞERTTİ

Geçtiğimiz saatlerde ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan'dan umutları yükselten bir iddia gelmişti. Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olabileceğinden ve hayatta olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini iddia etmişti.

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Atılgan paylaşımında "Arkadaşlar yayınım sırasında Narin ile ilgili bir bağlantı yaptık. Gazeteci arkadaşımız Narin’in çok çok yakın bir aile ferdi tarafından tutulduğunu ve yüksek olasılık hayatta olduğunu söyledi. Muhtemelen bugün iyi bir haber alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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DEMET AKALIN'DAN 'İDAM' ÇIKIŞI

Tüm Türkiye, tek yürek Narin'in "bulundu" haberini duymayı beklerken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken acı olaya bir yorum da ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

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Üzüntüsünü dile getiren ünlü şarkıcı "Ahhh düşünmek bile istemiyorum!! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bi hayatımız vardı' diyor baba ahh. Hiç tadım yok şu kız bi bulunsa" diye yazdı.

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Akalın'ın bir sonraki paylaşımındaki "İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler..." yorumu ise idam tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

'Narin hayatta olabilir' iddiası umutları yeşertti! "Aile bireyi onu tutuyor" 'Narin hayatta olabilir' iddiası umutları yeşertti! "Aile bireyi onu tutuyor"

Bazı kullanıcılar Akalın'ın çıkışına destek verirken, bazı kullancıılarda idamın çözüm olmadığını savundu.

Sizce idam cezasının uygulanması caydırıcı olur muydu?

Kesinlikle, evet!
Hayır, hiçbir faydası olmaz
Fikrim yok
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Demet Akalın kayıp idam
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