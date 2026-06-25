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Telefonunu sessizde kullanan insanların ortak özelliği!

Telefonunuzu sürekli sessize alıyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre bu alışkanlık, zihinsel performansı artırırken stres ve tükenmişlik riskini de azaltabiliyor. İşte haberimizin detayları:

Telefonunu sessizde kullanan insanların ortak özelliği!
Çiğdem Berfin Sevinç

Güney Kore'deki Kyung Hee Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, mobil farkındalık eğitiminin çalışanlar üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmaya katılan 114 ofis çalışanı iki gruba ayrıldı. Deney grubundaki katılımcılar dört hafta boyunca "InMind" adlı farkındalık uygulamasını kullanırken, diğer grup çalışmaya daha sonra dahil edildi.

Telefonunu sessizde kullanan insanların ortak özelliği! 1

STRES AZALDI, ODAK ARTTI

Araştırma sonuçları, uygulamayı kullanan katılımcıların stres seviyelerinde belirgin düşüş yaşandığını ve işlerine daha iyi odaklandıklarını ortaya koydu. En dikkat çekici sonuçlardan biri ise telefonlarını sessize almayı alışkanlık haline getiren kişilerde görüldü.

Araştırmacılar, sessiz mod kullanımının dikkat dağıtan unsurları azaltarak zihinsel performansı artırdığını belirtti.

TELEFON YANINIZDA OLSA BİLE ETKİLİYOR

Texas Üniversitesi McCombs İşletme Fakültesi'nden Prof. Adrian Ward'a göre telefon kapalı olsa bile yakınınızda bulunması zihinsel kapasiteyi olumsuz etkileyebiliyor.

Ward, "Akıllı telefonunuz erişebileceğiniz bir yerdeyse, kapalı olsa bile bilişsel kapasiteniz önemli ölçüde azalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlara göre telefonunu sessize alan kişiler, aynı zamanda cihazlarını göz önünden uzaklaştırarak dikkatlerini daha iyi koruyabiliyor.

Telefonunu sessizde kullanan insanların ortak özelliği! 2

BİR BİLDİRİMİN BEDELİ 23 DAKİKA

Araştırmalar, bir kişinin dikkatinin bölünmesinin ardından yeniden tam konsantrasyona ulaşmasının ortalama 23 dakika 15 saniye sürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle sessiz mod kullanan kişiler, bildirimleri belirli zamanlarda kontrol ederek gün içinde önemli ölçüde zaman kazanabiliyor.

Uzmanlar, sürekli gelen bildirimlerin beynin her uyarıyı acil olarak algılamasına neden olduğunu, bunun da zamanla stres seviyesini artırdığını vurguluyor.

DAHA AZ STRES, DAHA KALİTELİ UYKU

California Üniversitesi'nden bilişim profesörü Gloria Mark, dikkat dağınıklığının stres, kötü ruh hali ve düşük verimlilikle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Telefonun sessize alınmasıyla gün boyunca yaşanan ani uyarıların azalması, kalp atış hızının ve stres hormonlarının daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar bunun uyku kalitesine de olumlu katkı sağladığını ifade ediyor.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMANIN SIRRI OLABİLİR

Araştırmaya göre telefonunu sessize alan kişiler sosyal ilişkilerinde de avantaj sağlayabiliyor. Sürekli bildirim kontrol etme ihtiyacı duymadıkları için karşılarındaki kişiye daha fazla odaklanabiliyor, bu da daha güçlü iletişim ve güven ilişkileri kurulmasına katkı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
telefon sessiz katil
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