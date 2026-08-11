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Ormanda gezerken şifa kaynağı buldu: 3 kilogram ağırlığında

Elazığ’da meşe ağacının gövdesinden, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bal çıkartıldı.

Ormanda gezerken şifa kaynağı buldu: 3 kilogram ağırlığında

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Umutkaya köyünde, ormanlık alanda dolaşan arı yetiştiricisi Vedat Üner, kuru bir ağacın içerisinde arıların bal yaptığını fark etti.

YAKLAŞIK 3 KİLO AĞIRLIĞINDA

Ağacın kurumasından dolayı balı çıkarmaya karar veren Üner, ağacın üstüne çıkarak arıların doğal bir şekilde yaptığı balı bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarılan balın yaklaşık 3 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi.

"ŞANSIM YAVER GİTTİ"

Yaşadığı ilginç olayı anlatan Vedat Üner, "Daha önce de bir ağacın içerisinde doğal bala rastlamıştım fakat o ağacın canlı ve yeşil olması nedeniyle kesmeye kıyamamıştım. Bu defa ise şansım yaver gitti. Kuru bir ağacın içerisinde arıların yaptığı doğal balı buldum. Yaklaşık 3 kilo civarında bal çıkardım" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Elazığ Palu
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