Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? Bu test karakterinizi ele veriyor!

Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor?

Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz.

Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz.

Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz.

Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce uygulayacağınız kararı kafanızda oturmanız lazım.



