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Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? Bu test karakterinizi ele veriyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

Farkında olmadan rutin şekilde yaptığınız hareketlerin bilinçaltınızın yansıması olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki bazı detaylara dikkat ederek kişiliğinizle ilgili kendinizden dahi sakladığınız gerçeklerle yüzleşmeniz mümkün.İşte bunu deneyimlemeniz için sosyal medyada oldukça popüler olan testlerden biri...

Telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz? Bu test karakterinizi ele veriyor!

Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor?

2

Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz.

3

Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz.

4

Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz.

5

Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce uygulayacağınız kararı kafanızda oturmanız lazım.


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cep telefonu telefon

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