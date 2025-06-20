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Telegram'ın kurucusu servetini 106 çocuğuna bırakacak! Dudak uçuklatan rakam...

Telegram'ın milyarder kurucusu Pavel Durov 17 milyar sterlinlik servetini nereye ve kimlere bağışlayacağını açıkladı.

Telegram'ın kurucusu servetini 106 çocuğuna bırakacak! Dudak uçuklatan rakam...

Mesajlaşma platformu Telegram'ın milyarder kurucusu Pavel Durov, 17 milyar sterlinlik servetini, hem doğal yollarla hem de sperm bağışıyla dünyaya gelen 106 çocuğuna bırakacağını açıkladı.

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Üç farklı partnerden altı çocuğu bulunan Pavel Durov'un 12 farklı ülkedeki onlarca çifte sperm bağışında bulunarak yaklaşık 100 çocuğun daha babası olduğu düşünülüyor.

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"HEPSİ BENİM ÇOCUĞUM"

Durov, doğal yollarla dünyaya gelen çocukları ile bağış yoluyla doğanlar arasında hiçbir fark görmediğini belirtti:"Hepsi benim çocuğum ve hepsinin eşit haklara sahip olmasını istiyorum. Ölümümden sonra birbirleriyle savaşmalarını istemem. Normal insanlar gibi yaşasınlar, kendi hayatlarını kursunlar, kendilerine güvenmeyi öğrensinler, yaratıcı olabilsinler bir banka hesabına bağımlı yaşamasınlar." ifadelerini kullandı.

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İsviçre'de yaşayan Rus asıllı Irina Bolgar adlı bir kadının, Durov'un üç çocuğunun babası olduğunu iddia etmesinin ardından, Durov'un sperm bağışı yoluyla birçok çocuğa sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bolgar, Forbes Rusya'ya yaptığı açıklamada, 2013, 2016 ve 2017 yıllarında St. Petersburg'da doğan bir kız ve iki erkek çocuğunun babasının Durov olduğunu iddia etti.

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