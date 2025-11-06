EĞİTİM

Teleskopu kim, ne zaman icat etti? Teleskopu ilk kim buldu?

Türkçe sözlüklerde "ırakgörür" olarak tanımlanan teleskop, uzaydan gelen her türden radyasyonu alarak görüntülenen, astronomlar tarafından kullanılan bir rasathane cihazıdır. Uzayda yer alan cisimlerden yansıyarak ya da direkt olarak gelen görülen ışık ile her türlü elektromanyetik yayınlar evren hakkında bilgi toplamak için son derece gerekli kabul edilmektedir.

Ferhan Petek

Yapı olarak teleskop, oküler, objektif ve bu mercekleri koruyan bir tüpten meydana gelmektedir. Mevcut olan objektif türüne göre iki çeşit teleskop bulunmaktadır. Uzaydan gelen ışıklar teleskop içinde bir aynaya çarpar ve prizmadan geçer. Daha sonraki süreçte ise göze gelirse bu tür yansıtıcı tür teleskoptur. Işıklar merceklerden direkt olarak geçip göze geliyorsa bu çeşit teleskopa da kırıcı teleskop adı verilmektedir.

Teleskopu kim, ne zaman icat etti?

İnsanlığın çok eski zamanlardan beri gökyüzüne merak duyması ve gökte gördüklerini anlamlandırma, göremediklerini anlama çabası birçok cihazın ve aletin icat edilmesine yol açmıştır. Çok eski çağlarda direkt gözle yapılan gökyüzü gözlemleri gelişen teknoloji ile birlikte bu amaçla üretilmiş araçlarla yapılmaya başlanmıştır. Teleskop da bu amaçla icat edilmiş olan bir cihazdır.

Teleskop ilk kez 1608 yılında icat edilmiştir. İç bükey ve dış bükey olan iki mercek uzun bir tüp içine yerleştirilmiştir ve bu sayede tarihte ilk teleskop üretilmiştir. Aynı yıl teleskopun mucidi olan mercek imalatçısı Hans Lippershey’e de icadının patenti verilmiştir.

Teleskopu ilk kim buldu?

1608 yılında Hans Lippershey tarafından icat edilmiş olan teleskop Hollanda’da yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Patenti 2 ekim 1608 yılında alınmış olan teleskop tarihte ilk kez Hollanda hükumeti tarafından satın alınmıştır.

Bilim tarihinin en büyük icatlarından biri olarak kabul edilmiş olan teleskobun tesadüfi olarak bulunduğu konuşulmaktadır. Anlatılanlara göre bir mercek imalatçısı olan Lippershey, atölyesinde tesadüfen art arda duran iki merceğin civardaki rüzgar gülünü yakınlaştırdığını fark etmiştir. Bunun üzerine Lippershey çeşitli çalışmalar yapmış ve önemli bir bilim icadı olduğu kabul edilen teleskop bu sayede icat edilmiştir.

