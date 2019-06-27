Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın şimdi nasıl görünüyor

1997-2001 yılları arası yayınlanan Teletubbies isimli çocuk programı, bir dönem milyonlarca çocuğun favori TV programıydı.

Teletabiler'de çevreye gülücükler saçan güneş bebek, en az Teletabiler kadar ilgi çeken bir karakterdi. Güneş bebek Jess Smith, şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Üstelik, henüz 9 aylıkken oynadığı Teletabiler'de birçok çocuğun aklına kazınan Smith, genç bir anne.

Smith'in bir döneme damga vuran Teletabiler'e seçilme öyküsü ise bir hayli ilginç.

Smith, annesi Anji Smith ile doktor kontrolüne gittiği zaman programın yapım şirketinden birinin ilgisini çekti ve bebeğin kameraya bakarak gülümsemesi için anneye 250 sterlin (yaklaşık 900 TL) teklif edildi.

Efsane projedeki güneş kız olduğunu bugüne dek kimseye söyleyemeyen Smith, bu sırrını okul arkadaşlarına açmaya karar verince kimliği ortaya çıktı.

Smith, Canterbury Christ Church Üniversitesi'nde Dans Eğitimi aldı.



