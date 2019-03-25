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Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

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SİNEMA TV  | 25.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Son döneme damga vuran dizilerin konuları, kostümleri, oyunculukları bol bol konuşulurken The Sun farklı bir işe girişmiş ve çok bilinen bazı dizilerin seks sahnelerini puanlamış... İşte sonuçlar...

Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

Bodyguard'dan Game of Thrones'a kadar çok izlenen ve beğenilen bazı dizilerin en kritik kısımları elbette inandırıcılıkları, konunun tutarlılığı, tutku ve senaryonun muhteşemliği.... Ancak bu dizilerin konuşulan bir diğer kısmı da dizide yer alan seks sahneleri...

The Sun televizyondaki en iyi ve en kötü seks sahnelerini derledi. İşte o diziler (Minik bir not: Sıralama iyiden kötüye gidiyor)

The Affair
3
Dominic West ve Ruth Wilson'ın başrollerinde olduğu The Affair dizisi bol seks sahnesiyle dikkat çekiyor. Gizli bir ilişkiyi iki tarafın da gözünden yansıtan dizide birbirlerine duydukları arzu ve tutku için çılgınca riskler alan iki insanın hikayesi var.

The Affair bu listeye 10 üzerinden 9 olarak hızlı bir giriş yapıyor.

Outlander
6
Caitriona Balfe ve Sam Heughan'ın rol aldığı dizide 2. Dünya Savaşı hemşiresi Caitriona Balfe kendini bir anda 16. yüzyıl İskoçyası'nda bulur ve olaylar gelişir.

  1. yüzyıl İskoçyası'ndaki tüm kötü koşullara rağmen aşık olmayı da başaran başrol oyuncumuz sevgilisi Jamie'ye seks yapmayı ve orgazm olmayı öğretir. Evet bu sahnelerle dizi tam not almış ve 10 üzerinden 9'la listelerin başında.

Masters of Sex
5
Michael Sheen ve Lizzy Caplan'ın başrollerinde yer aldığı dizi; Dr. William Masters ve Virginia Johnson'ın 1957 ile 1990 yılları arasında gerçekleştirdikleri seks araştırmaları üzerine yoğunlaşıyor.

Bu araştırmalar sırasında birbirine aşık olan ikilinin seks sahneleri de en iyiler arasında. 10 üzerinden 8 almayı başarmış.

Sex Education
1

Son dönemlerin en çok konuşulan dizisi Sex Education, bu listeye de ilk sıralardan giriyor. Sex Education dizisinin Adam ve Aimee’sinin bu sahneleri 10 üzerinden 7 ile beğeni toplamış.

Bodyguard
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Game of Thrones dizisinde "Robb Stark" olarak tanıdığımız Richard Madden, Bodyguard dizisiyle beğeni toplamıştı. Üst düzey bir politikacının koruma polisi olarak başladığı işte olayların seyri öyle değişti ki David Budd rolüyle dikkat çeken Madden kendini bir anda bir aşkın içinde buldu.

Bu sahne ise o aşkın alevlendiği anlardan biri. Seyirciden aldığı puan ise 7.

The Night Manager
4
Altı bölümlük bir mini seri olarak yayınlanan BBC-AMC ortak yapımı ‘The Night Manager’ (Gece Müdürü) da iyi puan alanlar listesinde.

Tom Hiddleston ve Elizabeth Debicki seks sahneleriyle 7 puan almış.

Wanderlust
7

Emmy ve Altın Küre ödüllü aktris Toni Collette'nin başrolünde olduğu dizi bir bisiklet kazası sonrası ilişkilerini yeniden canlandırmaya karar veren çiftin hayatını anlatıyor. Ancak belli ki başarılı oyuncular seyircileri etkileyememiş ve 10 üzerinden 6 almışlar.

MotherFatherSon
8

Richard Gere'in başrolünde olduğu dizi en kötü seks sahneleri arasında girmiş... Puanı mı 0...

Game of Thrones
9

Ve yeni sezonu heyecanla beklenen Game of Thrones da en kötüler arasına girmeyi başarmış.

Bu sahneler de 10 üzerinden 0 alarak hayranlarını üzmüş...


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