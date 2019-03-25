Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

Bodyguard'dan Game of Thrones'a kadar çok izlenen ve beğenilen bazı dizilerin en kritik kısımları elbette inandırıcılıkları, konunun tutarlılığı, tutku ve senaryonun muhteşemliği.... Ancak bu dizilerin konuşulan bir diğer kısmı da dizide yer alan seks sahneleri...

The Sun televizyondaki en iyi ve en kötü seks sahnelerini derledi. İşte o diziler (Minik bir not: Sıralama iyiden kötüye gidiyor)

The Affair



Dominic West ve Ruth Wilson'ın başrollerinde olduğu The Affair dizisi bol seks sahnesiyle dikkat çekiyor. Gizli bir ilişkiyi iki tarafın da gözünden yansıtan dizide birbirlerine duydukları arzu ve tutku için çılgınca riskler alan iki insanın hikayesi var.

The Affair bu listeye 10 üzerinden 9 olarak hızlı bir giriş yapıyor.

Outlander



Caitriona Balfe ve Sam Heughan'ın rol aldığı dizide 2. Dünya Savaşı hemşiresi Caitriona Balfe kendini bir anda 16. yüzyıl İskoçyası'nda bulur ve olaylar gelişir.

yüzyıl İskoçyası'ndaki tüm kötü koşullara rağmen aşık olmayı da başaran başrol oyuncumuz sevgilisi Jamie'ye seks yapmayı ve orgazm olmayı öğretir. Evet bu sahnelerle dizi tam not almış ve 10 üzerinden 9'la listelerin başında.

Masters of Sex



Michael Sheen ve Lizzy Caplan'ın başrollerinde yer aldığı dizi; Dr. William Masters ve Virginia Johnson'ın 1957 ile 1990 yılları arasında gerçekleştirdikleri seks araştırmaları üzerine yoğunlaşıyor.