Televizyon dünyası yasta! Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü

ABD'nin izlenme rekorları kıran televizyon şovu American Idol'ın müzik süpervizörü Robin Kaye ve eşi Thomas Deluca, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu.

HIRSIZLIK İÇİN GİRMİŞ

Olayın ardından 22 yaşındaki Raymond Boodarian gözaltına alındı. Boodarian’ın, pazartesi günü Encino’daki altı odalı lüks eve hırsızlık amacıyla girdiği ve ev sahiplerinin beklenmedik şekilde geri dönmesi üzerine yaşanan arbede sırasında çifti silahla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Yapılan açıklamada, "Olay yerinde zorla girilme izine rastlanmamıştır. Zanlının eve kilitlenmemiş bir kapıdan girdiği değerlendirilmektedir" denildi.

YAPIMCILARDAN AÇIKLAMA

Yapımcılar adına yapılan açıklamada, "Robin, 2009’dan bu yana Idol ailesinin temel taşlarından biriydi. Onunla tanışan herkes tarafından sevildi ve saygı gördü. Kalplerimizde daima yaşayacak. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Robin Kaye, 15 sezon boyunca yaklaşık 300 bölümde American Idol’un müzik süpervizörlüğünü yürüttü.