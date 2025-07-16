Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Televizyon dünyası yasta! Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü

Uzun yıllar izlenme rekorları kıran televizyon şovu American Idol'ın müzik süpervizörü Robin Kaye ve eşi Thomas Deluca, evlerinde ölü bulundu.

Televizyon dünyası yasta! Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü

ABD'nin izlenme rekorları kıran televizyon şovu American Idol'ın müzik süpervizörü Robin Kaye ve eşi Thomas Deluca, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu.

Televizyon dünyası yasta! Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü 1

HIRSIZLIK İÇİN GİRMİŞ

Olayın ardından 22 yaşındaki Raymond Boodarian gözaltına alındı. Boodarian’ın, pazartesi günü Encino’daki altı odalı lüks eve hırsızlık amacıyla girdiği ve ev sahiplerinin beklenmedik şekilde geri dönmesi üzerine yaşanan arbede sırasında çifti silahla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Televizyon dünyası yasta! Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü 2

Yapılan açıklamada, "Olay yerinde zorla girilme izine rastlanmamıştır. Zanlının eve kilitlenmemiş bir kapıdan girdiği değerlendirilmektedir" denildi.

YAPIMCILARDAN AÇIKLAMA

Yapımcılar adına yapılan açıklamada, "Robin, 2009’dan bu yana Idol ailesinin temel taşlarından biriydi. Onunla tanışan herkes tarafından sevildi ve saygı gördü. Kalplerimizde daima yaşayacak. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Robin Kaye, 15 sezon boyunca yaklaşık 300 bölümde American Idol’un müzik süpervizörlüğünü yürüttü.

Televizyon dünyası yasta! Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi!Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi!
Sular durulmuyor! 'Komutan Nitro' öldürüldü! Sular durulmuyor! 'Komutan Nitro' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ayşe Tokyaz'ınkatledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış

Ayşe Tokyaz'ınkatledilmesi infial yaratmıştı! Katil cesedi böyle taşımış

Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! 'Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı' iddiası

Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! 'Holding yöneticilerini toplantıdan çıkarttı' iddiası

O kasabada yeni kural! Bikiniyle gezene para cezası...

O kasabada yeni kural! Bikiniyle gezene para cezası...

Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi!

Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi!

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü

Ünlü isim ve eşi evlerinde öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.