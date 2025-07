Televizyon kanalında Bonnie Blue'nun müstehcen sahneleri yayınlandı! İzleyicilerden tepki yağıyor...

CHANNEL 4, gerçek adı Tia Billinger olan yetişkin film yıldızı Bonnie Blue'nun "1000 Men" adlı gösterisindeki çarpıcı seks sahnelerini yayınladığı için izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Blue, yeni özel bölümü 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story'de hayatını kameralara açtı. Dünya rekorunu kırarak bir gün geçirdi ve 1.054 erkekle birlikte oldu.

İZLEYENLER İĞRENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Program boyunca, videolarındaki çarpıcı sahneler olduğu gibi yayınlandı ve izleyenler, programın televizyonda yayınlanmasından iğrendi. Her bölümde içerik uyarısı vardı ve sunucu "kaba dil, tam önden çıplaklık, cinsel içerikli sahneler ve rahatsız edici bulabileceğiniz içerikler" olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen belgeselin televizyona nasıl konulduğu pek çok kişi tarafından sorgulandı.

Channel 4'ün yayın yönetmeni Tim Hancock, sahnelerin yayınlanması kararını savundu. "Bence Channel 4'ün görevi, modern ahlakın sınırında olan bu tür hikayeleri anlatmaktır. Bu belgeseli sipariş ettim çünkü Bonnie devasa bir buzdağının görünen kısmı. Pandemiden bu yana yetişkinlere yönelik içerik üretmenin kabul edilebilirliği ve bunu yapan insan tipleri konusunda kültürel bir değişim yaşandı." dedi.