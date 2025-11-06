EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Televizyonu kim, ne zaman icat etti? Televizyonu ilk kim buldu?

Kısa adı TV olan televizyon, 1923 yılında icat edildiğinden bu yana dünya genelinde en popüler kitle iletişim araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Televizyonlar; bir vericiden, elektromanyetik dalgalar halinde yayınlanan görüntü ve sesler, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar ile yeniden görüntüye ve sese dönüşme mantığı ile çalışır.

Televizyonu kim, ne zaman icat etti? Televizyonu ilk kim buldu?
Ferhan Petek

1900'lü yılların başında icat edilen televizyon, gelişen teknolojiye ve geliştirilen onca elektronik cihaza rağmen, hala neredeyse her evde yaygın bir kitle iletişim aracı olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. En kısa ifade ile yayınlanan seslerin ve görüntülerin alıcıya ulaşmasını sağlayan elektronik bir cihaz olan televizyonlar, ilk halinden bu yana pek çok değişikliğe uğramıştır ve bugün birçok farklı model olarak üretilmeye devam etmektedir.

Televizyonu kim, ne zaman icat etti?

Televizyon, önemli ve ilerleyen teknolojiye rağmen hala son derece popüler bir kitle iletişim aracıdır. İlk kez 1923 yılında temelleri atılmış ve 1926 yılında ilk televizyon görüntüsü yayınlanmıştır. 1930’lu yılların başında elektronik eşya olarak satılmaya başlayan televizyon, geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.
Başlangıçta noktalar şeklinde ve titrek yapıda görüntülerin kalitesi zaman içinde geliştirilmiştir.

Televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanılmış, aynı dönemde ise Marconi emi sistemi gibi elektronik olarak işleme yapan rakip televizyon sistemleri üretilmiştir.

1940’lı yıllarda renkli televizyon üzerine çalışmalar hızlanmıştır. 50'li yıllarda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk renkli televizyon satışa sunulmuştur. Daha sonraki yıllarda ise tüm dünyada geniş kitleler tarafından renkli televizyon kullanılmaya başlanmıştır.

Televizyonu ilk kim buldu?

İlk mekanik televizyon İskoç mühendis John Logie Baird’in başlattığı çalışmaların sonucunda icat edilmiştir. İcat, kablosuz ve görüntülü iletişim kurabilen bir makine olarak ifade edilmiştir ve ilk televizyon yayını Londra’da 1926 yılının ocak ayında gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Krallık’ın Hastings kasabasında Baird tarafından icat edilen televizyon daha sonraki süreçlerde yine Baird tarafından geliştirilerek mekanik olarak döndürülebilen diskler kullanılacak şekilde imal edilmiştir.

Günümüzde LED ve OLED televizyonlar üretilmekte ve televizyon yeni özelikler kazandırılarak geliştirilmeye devam etmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?
Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti, mahkeme 'ihlal var' dedi...Öğretmenlerin beklediği haber! Bakan Tekin 'hukuka uygun' demişti, mahkeme 'ihlal var' dedi...

Anahtar Kelimeler:
televizyon TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.