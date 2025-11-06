Televizyonu kim, ne zaman icat etti? Televizyonu ilk kim buldu?

1900'lü yılların başında icat edilen televizyon, gelişen teknolojiye ve geliştirilen onca elektronik cihaza rağmen, hala neredeyse her evde yaygın bir kitle iletişim aracı olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. En kısa ifade ile yayınlanan seslerin ve görüntülerin alıcıya ulaşmasını sağlayan elektronik bir cihaz olan televizyonlar, ilk halinden bu yana pek çok değişikliğe uğramıştır ve bugün birçok farklı model olarak üretilmeye devam etmektedir.

Televizyonu kim, ne zaman icat etti?

Televizyon, önemli ve ilerleyen teknolojiye rağmen hala son derece popüler bir kitle iletişim aracıdır. İlk kez 1923 yılında temelleri atılmış ve 1926 yılında ilk televizyon görüntüsü yayınlanmıştır. 1930’lu yılların başında elektronik eşya olarak satılmaya başlayan televizyon, geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.

Başlangıçta noktalar şeklinde ve titrek yapıda görüntülerin kalitesi zaman içinde geliştirilmiştir.

Televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanılmış, aynı dönemde ise Marconi emi sistemi gibi elektronik olarak işleme yapan rakip televizyon sistemleri üretilmiştir.

1940’lı yıllarda renkli televizyon üzerine çalışmalar hızlanmıştır. 50'li yıllarda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk renkli televizyon satışa sunulmuştur. Daha sonraki yıllarda ise tüm dünyada geniş kitleler tarafından renkli televizyon kullanılmaya başlanmıştır.

Televizyonu ilk kim buldu?

İlk mekanik televizyon İskoç mühendis John Logie Baird’in başlattığı çalışmaların sonucunda icat edilmiştir. İcat, kablosuz ve görüntülü iletişim kurabilen bir makine olarak ifade edilmiştir ve ilk televizyon yayını Londra’da 1926 yılının ocak ayında gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Krallık’ın Hastings kasabasında Baird tarafından icat edilen televizyon daha sonraki süreçlerde yine Baird tarafından geliştirilerek mekanik olarak döndürülebilen diskler kullanılacak şekilde imal edilmiştir.

Günümüzde LED ve OLED televizyonlar üretilmekte ve televizyon yeni özelikler kazandırılarak geliştirilmeye devam etmektedir.