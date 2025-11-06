EĞİTİM

Telgrafı kim, ne zaman icat etti? Telgrafı ilk kim buldu?

İki merkez arasında kararlaştırılmış olan özel işaretlerin yardımı ile yazılı haberlerin ya da belgelerin iletimini sağlayan en eski telekomünikasyon düzenlerinden biri de telgraftır. Elektrikli telgraflar bir alıcı, bir verici ve ikisi arasında çekilmiş olan elektrik hattından oluşur.

Ferhan Petek

Telgraf sisteminde alıcılar elektro mıknatıs bobinlerden yapılırlar. Vericiler ise maniple olarak adlandırılmışlardır. İleri ve geri hareket edebilen madeni çubuk elektro mıknatıstan akım geçtiği zamanlarda hareket haline geçer. Çubuğun ucunda yer alan mürekkepli kalem bir kağıt şerit üzerinde çizgi ya da nokta gibi şekiller çizer. Alıcılar sesle de çalışabilir. Ses ile çalışan alıcılar kağıt bir şeride yazı yazmaz bunun yerine sert bir cisme vurarak ses çıkartırlar. Telgraf operatörleri bu sesleri dinleyerek mesajı çözebilirler. Bu çalışma prensibinde ise uzun tıkırtı çizgi, kısa tıkırtı ise nokta anlamına gelir

Telgrafı kim, ne zaman icat etti?

Tarihte ilk kez 1792 yılında telgraf isimli sistem ortaya çıkmıştır. Tepelerin üzerinde kurulmuş olan kulelerden bir ağ meydana getirilmiştir. Her kulenin üzerinde 49 kadar farklı konuma ayarlanabilen iki uzun kolu bulunan makineler yerleştirilmiştir. Her konum bir rakama ya da bir harfe karşılık gelmiştir. Son derece başarılı olan bu sistemin ardından Fransa’daki kule ağı yaklaşık olarak 4828 kilometreye ulaşmıştır.

1830 yılında elektrik akımı teller aracılığı ile uzaklara taşınmış orada bir zili çalıştırmıştır. Zil elektromıknatısa bağlıdır ve bu da elektrikli telgrafın ilk kullanıldığı an olarak tarihe geçmiştir. 1835 yılında ilk elektro mıknatıslı telgraf yapılmıştır. O telgrafta yer alan elektro mıknatısa bağlı bir de kalem bulunmaktadır. Bu kalem bir kağıt şerit üzerine elektro mıknatıstan aldığı hareketle zig zag şekiller çizmiştir. Ancak bu deneme ve sistem çok başarılı olmamıştır.

Telgrafı ilk kim buldu?

Calude Chappe’nin 1792 yılındaki ilk telgraf sistemini ortaya attığı bilinmektedir. Ardından 1830 yılında elektrikli telgrafın ilk icadının ise Joseph Henry tarafından yapıldığı kabul edilir. Elektro mıknatıslı telgraf çalışmaları ise Amerikalı ressam Samuel Morse tarafından yapılmıştır.

