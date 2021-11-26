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Tello transferinde 1 milyon euroluk fark

26.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Cristian Tello ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga ekibi Real Betis'in Cristian Tello için Trabzonspor'a verdiği cevap belli oldu. İşte tecrübeli futbolcunun transferinde son durum...

Tello transferinde 1 milyon euroluk fark
Cristian Tello

Cristian Tello

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
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Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Cristian Tello'yla ilgili İspanyol basını bir son dakika gelişmesi duyurdu. Tecrübeli futbolcunun kulübü Real Betis ile Trabzonspor'un görüştüğü belirtilen haberde; İspanyol ekibinin yanıtı yer aldı. İşte Real Betis'in Trabzonspor'un teklifine verdiği o cevap...

FIRTINA ZİRVEYİ ÇOK SEVDİ

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 haftaya Trabzonspor'un gösterdiği performans damga vurdu. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de bu süreçte 33 puan toplayarak rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde etti.

AVCI'DAN TRANSFER SİNYALİ

Bordo-mavili takımın tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, takıma devre arasında takviye yapacaklarını açıklamıştı. Transfer çalışmaları hakkında konuşan Avcı, Gaziantep FK maçı sonrasında "Ocak ayı için transfer düşünüyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Takviye düşüncemiz var" dedi.

TELLO İÇİN TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor'da bu gelişmeler ışığında Cristian Tello için transfer teklifi yapıldığı ortaya çıktı. Bordo-mavililerin Real Betis'te forma giyen tecrübeli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

REAL BETIS REDDETTİ

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Betis, Trabzonspor'un yaptığı transfer teklifini reddetti. La Liga ekibinin Cristian Tello transferi için bordo-mavililerden daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

1 MİLYON EUROLUK FARK

Haberin detaylarında Trabzonspor'un Cristian Tello için 1 milyon 500 bin euro teklif ettiği Real Betis'in ise Cristian Tello transferi için 2 milyon 500 bin euro talep ettiği belirtildi. Öte yandan tecrübeli futbolcunun bonservisinin yüzde 25 hakkı Barcelona'da bulunuyor.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

İspanyol sol kanat bu sezon Real Betis formasıyla 10 resmi maçta şans buldu. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı. Cristian Tello'nun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro civarında gösteriliyor.

BARCELONA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Barcelona'nın altyapısında futbola başlayan Cristian Tello daha sonra sırasıyla Espanyol, Porto ve Fiorentina formaları giydi. Öte yandan tecrübeli futbolcu kariyerinde 1 kez İspanya A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.

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