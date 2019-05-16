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Temizlik işçilerinin başına gelen birbirinden ilginç vakalar!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Gündelik ev temizliğine giden 2000 temizlik işçisiyle yapılan bir anket, işçilerin çalışma saatleri içinde başlarına gelen birbirinden ilginç olayları gözler önüne serdi.

Temizlik işçilerinin başına gelen birbirinden ilginç vakalar!

Temizlik işçileri çalıştığı alanlar itibariyle insanların evlerinin en mahrem alanlarına şahit oluyor.

Bu mahremiyet de bazen nahoş sürprizlere tanıklık etmelerini gerektiriyor.

Temizlik işçilerinin temizlik sırasında bulduğu en ilginç şeyler, bir kutu takma tırnak, üzeri iğne dolu bir voodoo bebeği ve penis alçısı bunlardan sadece bir kaçı...

Temizlik işçilerini organize eden şirket Bark.com'un ortaklarından Kai Feller evlerde karşılaştıkları ilginç şeyler için şu ifadeleri kullandı; "İnsanların evlerinde bu tarz şeyler tutmaları çok ilginç. Her
gün yeni bir sürprizle karşılaşıyoruz."

İŞTE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN EVLERDE BULDUĞU BİRBİRİNDEN İLGİNÇ 10 ŞEY

1- Bir koli kutusu kül
2- Üzeri iğne kaplı bir vodoo bebeği koleksiyonu
3- Bir öbek derginin altından çıkan çiğ tavuk
4- Oyuncak bir seks bebeği genelevi
5- Gerçek bir filin ayağı
6- Bir kavanoz ölü güve
8- Salonun ortasında bulunan gerçekçi bir çiftlik replikası
9- 25 cm uzunluğunda ahşap bir dildo
10- Penis alçısı

TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI 10 İLGİNÇ TALEP

1- İri memeli bir adamın heykelinin temizlenmesi
2- Ev sahibinin büyük annesinin temizlenmesi
3- Oyuncak bebekleri temizledikten sonra seks pozisyonlarına uygun şekilde yerleştirmek
4- Ölmüş bir kişinin öldüğü odanın temizlenmesi (korkunç kokular eşliğinde)
5- Tahnit edilmiş güvercin koleksiyonunun temizlenmesi
6- Müşterinin takma dişlerinin temizlenmesi
7- Salon ortasındaki dev kayaların temizlenmesi
8- Kurtlanmış bir buzdolabının temizlenmesi
9- Nazi anıtının temizlenmesi
10- Plastik bir domuzun temizlenmesi


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temizlik işçisi anket gündelikçi voodoo

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