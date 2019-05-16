Temizlik işçilerinin başına gelen birbirinden ilginç vakalar!

Temizlik işçileri çalıştığı alanlar itibariyle insanların evlerinin en mahrem alanlarına şahit oluyor.

Bu mahremiyet de bazen nahoş sürprizlere tanıklık etmelerini gerektiriyor.

Temizlik işçilerinin temizlik sırasında bulduğu en ilginç şeyler, bir kutu takma tırnak, üzeri iğne dolu bir voodoo bebeği ve penis alçısı bunlardan sadece bir kaçı...

Temizlik işçilerini organize eden şirket Bark.com'un ortaklarından Kai Feller evlerde karşılaştıkları ilginç şeyler için şu ifadeleri kullandı; "İnsanların evlerinde bu tarz şeyler tutmaları çok ilginç. Her

gün yeni bir sürprizle karşılaşıyoruz."

İŞTE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN EVLERDE BULDUĞU BİRBİRİNDEN İLGİNÇ 10 ŞEY

1- Bir koli kutusu kül

2- Üzeri iğne kaplı bir vodoo bebeği koleksiyonu

3- Bir öbek derginin altından çıkan çiğ tavuk

4- Oyuncak bir seks bebeği genelevi

5- Gerçek bir filin ayağı

6- Bir kavanoz ölü güve

8- Salonun ortasında bulunan gerçekçi bir çiftlik replikası

9- 25 cm uzunluğunda ahşap bir dildo

10- Penis alçısı

TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI 10 İLGİNÇ TALEP