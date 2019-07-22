Temizlik kovasında bebek cesedi bulunmuştu! O anneye müebbet hapis

Kadıköy’de doğurduğu bebeğiyle ilgilenmeyip günlerce odada bekleterek ölümüne neden olduğu iddia edilen F.D.’nin(28) “yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.D. cezaevinden getirilirken avukatı da salonda hazır bulundu.

'ŞÜPHE ÜZER,NE CEZA VERİLMEZ'

Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Bebeğin canlı doğup doğmadığı hususu net değildir. Alınan raporlar bunu tespit edememiştir. Sadece çocuğun ölü doğduğu bellidir. Ama kimin öldürdüğü ya da nasıl öldüğü belli değildir. Bir şüphe üzerine sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilemez” diyerek müvekilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

AĞLAYARAK BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık F.D. ise ağlayarak, “Son 2 yıldır aldığım tüm antidepresanlar bütün dengemi bozdu. Ben suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Müebbet hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık F.D.’yi “çocuğunu kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın müebbet hapisle cezalandırmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.