Temizlikte hayat kurtaracak pratik bilgiler! Diş macununu duvarda...

Temizlik yaparken mutfak için ayrı, banyo için ayrı, evin geri kalan bölümleri için apayrı temizlik malzemeleri ve yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Peki oldukça basit taktiklerle ve ürünlerle bu süreci çok daha kolay bir hale getirmeye ne dersiniz? Bu yazıda temizlik yaparken aklınızda bulunması gereken pratik ipuçlarını öğrenebilir, böylece birçok zorlu leke ve kokudan kolayca kurtulabilirsiniz.
DOĞAL YAĞ ÇÖZÜCÜSÜNÜ KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ
Piyasada, özellikle son yıllarda, doğal içeriklerden oluşan temizlik malzemeleri oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Ancak iki su bardağı su, bir adet limonun suyu, bir yemek kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı sıvı kastil sabununu karıştırarak kendi doğal yağ sökücünüzü yapabilirsiniz. Sıvı kastil sabununu ise aktarlarda veya internette bulabilirsiniz.
AHŞAP YÜZEYLER İÇİN SİRKE VE ZEYTİNYAĞI
Ahşap ve benzeri yüzeyler kolayca çizilerek hoş olmayan, rahatsız edici bir görüntü oluşturabiliyor. Bu tarz durumlarda kimyasal içerikli ahşap parlatıcı gibi ürünler kullanmak istemezseniz bir ölçek sirke ve bir ölçek zeytinyağını karıştırarak yumuşak bir bez yardımıyla ahşap yüzeylere uygulayabilirsiniz.
DUVARLARDAKİ LEKELERİ DİŞ MACUNU İLE SİLEBİLİRSİNİZ
Özellikle çocuklu evlerde duvarların boya kalemleriyle çizilmesi ya da duvarlarda el izlerinin oluşması en doğal sonuçlar arasında sayılıyor. Diş macunu ile bu lekeleri silerek çıkarabilirsiniz. Benzer şekilde ütü tabanında oluşan yanık lekeleri için de diş macunu en etkili malzemelerden biri olarak kabul ediliyor.
KIYAFETLERİNİZDEKİ LEKELER İÇİN BEYAZ SİRKE
Marketlerde uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri olan beyaz sirke, özellikle kıyafetlerde oluşan çeşit çeşit lekeyi çıkarmak konusunda oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Bir bardak su ile karıştıracağınız çeyrek bardak beyaz sirkeyi lekeli bölgeye dökebilir, giysiyi yarım saat beklettikten sonra sıkarak her zamanki programda yıkayabilirsiniz.
KÖTÜ KOKULARI KARBONAT İLE YOK EDİN
Fırınların iç yüzeylerinde, su mataralarının içinde ya da klozetlerde oluşan kötü koku için bir bardak sirkeyi yarım çay kaşığı karbonat ile karıştırabilir, bu karışımı ilgili yüzeylere uyguladıktan sonra 15 dakika bekletip temizleyebilirsiniz. Böylece deterjanlarla dahi gitmeyen rahatsız edici kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.
DOĞAL BULAŞIK DETERJANI DA YAPABİLİRSİNİZ
Kimyasal içeriklerden uzak durmak istiyorsanız tıpkı doğal yağ sökücü gibi doğal bulaşık deterjanınızı da kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için 4 adet limonun hepsini dörde bölüp, iki su bardağı su ile birlikte blendera ekleyebilir, ardından bir yemek kaşığı tuz ve bir çay bardağı sirke ile karıştırıp süzerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
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