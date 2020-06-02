Temizlikte hayat kurtaracak pratik bilgiler! Diş macununu duvarda...

Temizlik yaparken mutfak için ayrı, banyo için ayrı, evin geri kalan bölümleri için apayrı temizlik malzemeleri ve yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Peki oldukça basit taktiklerle ve ürünlerle bu süreci çok daha kolay bir hale getirmeye ne dersiniz? Bu yazıda temizlik yaparken aklınızda bulunması gereken pratik ipuçlarını öğrenebilir, böylece birçok zorlu leke ve kokudan kolayca kurtulabilirsiniz.

DOĞAL YAĞ ÇÖZÜCÜSÜNÜ KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ

Piyasada, özellikle son yıllarda, doğal içeriklerden oluşan temizlik malzemeleri oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Ancak iki su bardağı su, bir adet limonun suyu, bir yemek kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı sıvı kastil sabununu karıştırarak kendi doğal yağ sökücünüzü yapabilirsiniz. Sıvı kastil sabununu ise aktarlarda veya internette bulabilirsiniz.

AHŞAP YÜZEYLER İÇİN SİRKE VE ZEYTİNYAĞI

Ahşap ve benzeri yüzeyler kolayca çizilerek hoş olmayan, rahatsız edici bir görüntü oluşturabiliyor. Bu tarz durumlarda kimyasal içerikli ahşap parlatıcı gibi ürünler kullanmak istemezseniz bir ölçek sirke ve bir ölçek zeytinyağını karıştırarak yumuşak bir bez yardımıyla ahşap yüzeylere uygulayabilirsiniz.