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Temmuz ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 10.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Özellikle son birkaç yıldır Avrupa'da SUV tarzı araçların hayli trend olduğu bilinen bir gerçek. Türkiye ve özellikle de İstanbul geneline bakacak olursak, son dönemde ülkemizde de SUV araçlara olan ilgi artmış durumda.

Temmuz ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Normal sedan ve hb otomobillere göre daha yüksek olan SUV tarzı araçlar fiyat tarafında da uygun etiketlere satılmakta. Keza ÖTV indirimi bitmeden 150.000 TL altına pek çok SUV modeli mevcuttu. Elbette indirimin sona ermesiyle birlikte bu sayı da azalmış oldu.En ucuz SUV modelleri listemize geçemeden önce ufak bir bilgilendirmede bulunalım.

ÖTV indirimi bitmiş olsa da pek çok üretici kendi bünyesinde yaptıkları indirimlerle olası zammın önüne geçmiş durumda. Örneğin Kia ülkemizde de hayli popüler olan Sportage modeline herhangi bir zam yapmadı.

Yani ÖTV oranı yükselmesine karşın Sportage'ın fiyatı daha da düştü. Aynı durum Opel'in Grandland X modeli için de geçerli. Dilerseniz bir önceki ayın listesine bakarak fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Renault KadjarModel: Touch 1.3 TCe 140bg

Fiyat: 175.650 TL

Kia SportageModel: Cool 1.6 Benzin Manuel

Fiyat: 137.900 TL

Nissan QashqaiModel: 1.3 DIG-T Benzin Düz Vites Visia

Fiyat: 185.400 TL

Peugeot 3008Model: Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 Otomatik

Fiyat: 232.179 TL

Dacia DusterModel: Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2

Fiyat: 110.550 TL

Opel Grandland XModel: Enjoy 1.2 130HP Benzin

Fiyat: 173.000 TL

Volkswagen TiguanModel: 1.5 TSI ACT 130 PS Manuel

Fiyat: 190.100 TL

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV indirimi SUV modelleri renault nissan opel

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