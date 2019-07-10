Temmuz ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Normal sedan ve hb otomobillere göre daha yüksek olan SUV tarzı araçlar fiyat tarafında da uygun etiketlere satılmakta. Keza ÖTV indirimi bitmeden 150.000 TL altına pek çok SUV modeli mevcuttu. Elbette indirimin sona ermesiyle birlikte bu sayı da azalmış oldu.En ucuz SUV modelleri listemize geçemeden önce ufak bir bilgilendirmede bulunalım.
ÖTV indirimi bitmiş olsa da pek çok üretici kendi bünyesinde yaptıkları indirimlerle olası zammın önüne geçmiş durumda. Örneğin Kia ülkemizde de hayli popüler olan Sportage modeline herhangi bir zam yapmadı.
Yani ÖTV oranı yükselmesine karşın Sportage'ın fiyatı daha da düştü. Aynı durum Opel'in Grandland X modeli için de geçerli. Dilerseniz bir önceki ayın listesine bakarak fiyatları karşılaştırabilirsiniz.
Renault KadjarModel: Touch 1.3 TCe 140bg
Fiyat: 175.650 TL
Kia SportageModel: Cool 1.6 Benzin Manuel
Fiyat: 137.900 TL
Nissan QashqaiModel: 1.3 DIG-T Benzin Düz Vites Visia
Fiyat: 185.400 TL
Peugeot 3008Model: Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 Otomatik
Fiyat: 232.179 TL
Dacia DusterModel: Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2
Fiyat: 110.550 TL
Opel Grandland XModel: Enjoy 1.2 130HP Benzin
Fiyat: 173.000 TL
Volkswagen TiguanModel: 1.5 TSI ACT 130 PS Manuel
Fiyat: 190.100 TL
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