Temmuz ayında alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Normal sedan ve hb otomobillere göre daha yüksek olan SUV tarzı araçlar fiyat tarafında da uygun etiketlere satılmakta. Keza ÖTV indirimi bitmeden 150.000 TL altına pek çok SUV modeli mevcuttu. Elbette indirimin sona ermesiyle birlikte bu sayı da azalmış oldu.En ucuz SUV modelleri listemize geçemeden önce ufak bir bilgilendirmede bulunalım.

ÖTV indirimi bitmiş olsa da pek çok üretici kendi bünyesinde yaptıkları indirimlerle olası zammın önüne geçmiş durumda. Örneğin Kia ülkemizde de hayli popüler olan Sportage modeline herhangi bir zam yapmadı.

Yani ÖTV oranı yükselmesine karşın Sportage'ın fiyatı daha da düştü. Aynı durum Opel'in Grandland X modeli için de geçerli. Dilerseniz bir önceki ayın listesine bakarak fiyatları karşılaştırabilirsiniz.

Renault KadjarModel: Touch 1.3 TCe 140bg



Fiyat: 175.650 TL

Kia SportageModel: Cool 1.6 Benzin Manuel



Fiyat: 137.900 TL

Nissan QashqaiModel: 1.3 DIG-T Benzin Düz Vites Visia

Fiyat: 185.400 TL

Peugeot 3008Model: Active 1.2 PureTech 130hp EAT8 Otomatik



Fiyat: 232.179 TL

Dacia DusterModel: Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2

Fiyat: 110.550 TL

Opel Grandland XModel: Enjoy 1.2 130HP Benzin

Fiyat: 173.000 TL

Volkswagen TiguanModel: 1.5 TSI ACT 130 PS Manuel

Fiyat: 190.100 TL

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