Temmuz ayında otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Bunun üzerine ÖTV indirimi kozunu oynayan hükümet, üreticilerin rahat bir nefes almasına yardımcı oldu. Gelen ÖTV indirimi ile birlikte sıfır araç satışında yukarı yönlü bir ivme sağlandı.

İlk olarak bu indirimin 31 Aralık itibariyle sona ermesi planlanıyordu. Fakat ÖTV indirimi 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Mart ayının ortalarına gelindiğinde, ÖTV indiriminin 30 Haziran’a kadar uzatılacağı açıklandı. Nitekim genel beklenti bu kampanyanın 30 Haziran sonrasında da devam edeceği yönündeydi. Çünkü satış rakamları hala beklentilerin altında seyrediyordu. Böyle bir tabloda indirimin uzatılmaması, otomotiv sektörü için kırmızı alarm verilmesine neden olabilirdi. Nitekim tam da böyle oldu.

Temmuz ile birlikte ÖTV indirimi de son buldu. Fakat bu durum otomotiv sektörünün kırmızı alarm vermesine neden oldu. İndirimin son bulmasıyla birlikte en ucuz otomobilin fiyatı bile 10.000 – 15.000 TL seviyesinde arttı. Hal böyle olunca satışlar da durma noktasına geldi.

ODD tarafından yapılan açıklamada, Temmuz ayının ilk haftasında sıfır otomobil satışlarının durma noktasına geldiği belirtildi. Ayrıca son birkaç gündür yayınlanan bazı haberlerde de pek çok üreticinin Temmuz itibariyle hiç araba satamadığı konu ediliyor. Satılan araçların da ÖTV’siz engelli araçları olduğu dile getiriliyor.