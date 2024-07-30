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    Tempura tarifi: Tempura nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 22:26
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    Japon mutfağından çıkmış olan tempura, özel bir lezzettir. Kızartılacak ürünleri daha lezzetli bir hâle getiren tempurayı hazırlamak ise son derece kolaydır. İşte tempura tarifi!

    Tempura tarifi: Tempura nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 650kal

    Aşağıdaki tarife göre hazırlayacağınız tempura hamurunu kızartmak istediğiniz her ürün için kullanabilirsiniz. Kızartacağınız ürünü bu hamura bulayarak kızgın yağda birkaç dakika içinde kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 2 bardak nişasta
    • 1 çay bardağı un
    • 2 çay kaşığı tuz
    • 1 yumurta
    • 2 şişe soğuk soda

    TARİF

    • Nişasta, un ve tuzu bir kapta karıştırın.
    • Yumurtayı ayrı bir kapta çırparak malzemelere ekleyin.
    • Kaseyi buz dolu başka bir kase içine oturtun.
    • Sodayı unlu karışım içine yavaşça ekleyin.
    • Sürekli karıştırın.
    • Kızartacağınız malzemeyi bu karışımla kaplayın.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    tarif
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