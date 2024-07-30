Tempura tarifi: Tempura nasıl yapılır?

Aşağıdaki tarife göre hazırlayacağınız tempura hamurunu kızartmak istediğiniz her ürün için kullanabilirsiniz. Kızartacağınız ürünü bu hamura bulayarak kızgın yağda birkaç dakika içinde kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
2 bardak nişasta
1 çay bardağı un
2 çay kaşığı tuz
1 yumurta
2 şişe soğuk soda
TARİF
Nişasta, un ve tuzu bir kapta karıştırın.
Yumurtayı ayrı bir kapta çırparak malzemelere ekleyin.
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