Tempura tarifi: Tempura nasıl yapılır?

Aşağıdaki tarife göre hazırlayacağınız tempura hamurunu kızartmak istediğiniz her ürün için kullanabilirsiniz. Kızartacağınız ürünü bu hamura bulayarak kızgın yağda birkaç dakika içinde kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 2 bardak nişasta

1 çay bardağı un

2 çay kaşığı tuz

1 yumurta

2 şişe soğuk soda