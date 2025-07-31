Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e elendi! Arda Turan’dan kritik zafer…

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizden Beşiktaş ilk maçta 4-2 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk ile rövanşta karşılaştı. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Beşiktaş, bu sonuçla turnuvaya veda etti. Maçta ev sahibinin golleri Kevin ve Elias ‘dan geldi.

Shakhtar Donetsk’in Türk teknik adamı Arda Turan maç boyu oldukça heyecanlıyken, ilk maçta alınan skora rağmen maçta herhangi bir rotasyon yapmadı. As kadroyla sahaya çıkan Ukrayna ekibi Beşiktaş’ı eleyerek yoluna kayıpsız devam etti.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'E TEPKİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e takımın maç boyu gösterdiği etkisiz futbola karşı çözüm üretememesi ve tepkisiz kalışına karşı Beşiktaş taraftarı sosyal medyada sessiz kalmadı. Sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları ve Shakhtar elemesi dahil tüm maçlarda gösterilen başarısız performans sonrası ünlü teknik adamı ağır eleştiri altına tuttular.

RAKİP BELLİ OLDU

Shakhtar Donetsk’e elenerek yoluna Konferans Ligi elemelerinden devam edecek olan kartal, Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak.