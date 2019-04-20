Tenis topunu ensesine bastırdı! 6 dakika sonra...

İyi ellerden çıkan bir mesaj insan vücuduna çok iyi gelse de son zamanlarda masaja gitmek cebinizi biraz sarsabilir. İşte şimdi öğreneceğiniz yöntem hem çok ucuz hem de etkili. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey ise bir tenis topu.

Youtube kanalında paylaşılan bu taktik özellikle ense, omuz ve bel ağrılarında etkili.

Tenis topunu, çorap gibi yumuşak bir şeyin içine koyun. Eğer yanınızda böyle bir şey yoksa sadece tenis topunu da kullanabilirsiniz.

Tenis topunu alın ve duvarla sırtınızın arasına sıkıştırın. Topun ağrı bölgesinde olduğundan emin olun.

Yavaşça topu sırtınızda duvarın üstünde halkalar halinde hareket ettirin. Dakikalar sonra ağrınızın hafiflediğini hissedeceksiniz. Bu hareketi ağrı hafifleyene kadar zaten uygulayabilirsiniz.

Eğer duvara karşı yapmak istemezseniz aynı hareketi yere sırt üstü yatarak da yapabilirsiniz.

En sonunda iki elinizi başınızın arkasında birleştirin ve boynunuzu öne arkaya şekilde hareket ettirin.

