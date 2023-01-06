Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında Teoman da vardı.

Projenin müziklerini yaptığını dile getiren Teoman (55), "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" dedi.

"ESKİDEN BUNLAR YATTIĞIM SAATLERDİ"

Magazin basınıyla çok sık sohbet etmediğini dile getiren gazetecilere gülerek yanıt veren Teoman, "Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi" şeklinde konuştu.



