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Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"

06.01.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" ifadelerini kullanan Teoman, gazetecilerle sohbet etti. Teoman, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, güldü.

Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında Teoman da vardı.

Projenin müziklerini yaptığını dile getiren Teoman (55), "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" dedi.

"ESKİDEN BUNLAR YATTIĞIM SAATLERDİ"

Magazin basınıyla çok sık sohbet etmediğini dile getiren gazetecilere gülerek yanıt veren Teoman, "Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi" şeklinde konuştu.

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