Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Teori, pratiğe dönüştü! Nesli tükenme tehlikesindeydi: Öğrenciler kurtardı!

Trabzon’da öğrenciler, bitkin halde bulduğu nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu'nu korunaklı alana alıp, suyla besledi. Sınıf öğretmeni Doğukan Kocaman, "Proje kapsamında öğrencilerimize eğitimler vermiştik. Bu projenin sahada uygulanması bizi çok mutlu etti" dedi.

Boztepe İlkokulu öğrencileri, bahçede oyun oynadıkları sırada nesli tükenmekte olan, genellikle sulak alanlarda yaşayıp, kamuflaj yeteneğiyle bilinen ‘balaban kuşu’nun, uçmakta güçlük çektiğini fark edince durumu öğretmenlerine iletti.

Okul yönetimi ve öğrenciler, korunaklı alana alıp, suyla beslediği kuş için DKMP yetkililerine haber verildi. Okula gelen ekipler tarafından koruma altına alınan kuşun, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Öğrencilerinin duyarlı davranışından mutlu olduğunu belirten öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında başlattığı, öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas alan ‘Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare’ projesinin, çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkati çekti.

"EĞİTİMLERİN SOMUT BİR KARŞILIK BULMASI GURUR VERİCİ"

Sınıf öğretmeni Doğukan Kocaman, proje kapsamında öğrencilere verilen eğitimin karşılığının alındığını ifade ederek, “Bakanlığımızın projesi kapsamında sene başında verdiğimiz eğitimlerin böyle somut bir karşılık bulması gurur verici. Çocukların kuşa zarar vermeden bize haber verip, süreci takip etmesi, projenin amacına ulaştığını gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare’ projesi kapsamında sene başında önce öğretmenlerimize sonra da öğrencilerimize bu eğitimi vermiştik. Bu projenin eğitiminin sonucunda böyle bir karşılık alıp, sahada uygulanması bizi çok mutlu etti. Bu projenin daha güçlü yarınlara çocuklarla ulaşacağına eminiz” dedi.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR KUŞ TÜRÜ

İngilizce öğretmeni Bahar Fundaoğlu Gürsoy da öğrencilerin duyarlı davranış sergilediğini belirterek, “Nöbetçi olduğum saatlerde öğrenciler bir kuş bulduklarını söylediler. Geldiğimizde gözleri kapalı ve hareketsizdi. İncelmelerimizde ‘balaban kuşu’ olduğunu öğrendik. Nesli tükenmekte olan bir kuş türü olduğundan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne haber verdik. Kuşu karton bir kutu içerisinde muhafaza edip, yetkililere teslim ettik. Çocuklar çok şaşırdılar. Hayvanın ne olduğunu da anlayamadılar. Yaralı mı ya da bir sıkıntısı var mı bilemedik. Güzel yanı; çocukların hiçbiri dokunmadı ve kuşa uzak bir mesafede kaldılar. Bize hemen haber vermeleri hoşuma gitti. Teneffüs aralarında da kuşu görmek için de merak içindeydiler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klavyeyi bıraktı, merdaneyi seçti: Bayburt’ta 'pizzacı' olduKlavyeyi bıraktı, merdaneyi seçti: Bayburt’ta 'pizzacı' oldu
1,5 milyon deniz canlısı kurtarıldı: 'Hayalet ağlar' temizlendi!1,5 milyon deniz canlısı kurtarıldı: 'Hayalet ağlar' temizlendi!

Anahtar Kelimeler:
Trabzon kuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.