Tepki çeken görüntü! Balıkçılar çok sayıda deniz aslanını ses fişeği ile böyle korkuttu

Kanada'da bir grup balıkçı yayınlanan video sonrası tepki topladı. Sosyal medyada grupları olan balıkçıların yayınladığı videoda, Kanadalı bir grup balıkçının av için açıldıkları Georgia Boğazı'nda, gemilerini takip eden deniz aslanlarını korkutmak için aralarına ses fişeği attıkları görülüyor.

BÜYÜK BİR KORKU İÇİNDE SUYA GÖMÜLDÜLER

Denizcilerin, ayıları ses ile korkutmak için hazırlanmış olan ses fişeğini deniz aslanlarının ortasına attıkları; fişeğin saniyeler sonrası patladığı ve deniz aslanlarının büyük bir korku ile kaçıştıkları görülüyor. Bu durumu gören denizciler ise kahkahalar atıyor ve "Bu muhteşemdi" diyor.

İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Görüntülerin haber kanallarında yayınlanmasının ardından Okyanuslar ve Balıkçılık Dairesi konu hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Uzmanlar ölümcül bir etkisi olmasa da fişeğin, deniz aslanlarının işitmelerinde bir kayba neden olabileceğini söyledi. (DHA)

