Tepki çeken görüntü! Balıkçılar çok sayıda deniz aslanını ses fişeği ile böyle korkuttu

Kanada'da bir grup balıkçı yayınlanan video sonrası tepki topladı. Sosyal medyada grupları olan balıkçıların yayınladığı videoda, Kanadalı bir grup balıkçının av için açıldıkları Georgia Boğazı'nda, gemilerini takip eden deniz aslanlarını korkutmak için aralarına ses fişeği attıkları görülüyor.
BÜYÜK BİR KORKU İÇİNDE SUYA GÖMÜLDÜLER
Denizcilerin, ayıları ses ile korkutmak için hazırlanmış olan ses fişeğini deniz aslanlarının ortasına attıkları; fişeğin saniyeler sonrası patladığı ve deniz aslanlarının büyük bir korku ile kaçıştıkları görülüyor. Bu durumu gören denizciler ise kahkahalar atıyor ve "Bu muhteşemdi" diyor.
İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Görüntülerin haber kanallarında yayınlanmasının ardından Okyanuslar ve Balıkçılık Dairesi konu hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu. Uzmanlar ölümcül bir etkisi olmasa da fişeğin, deniz aslanlarının işitmelerinde bir kayba neden olabileceğini söyledi. (DHA)
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!