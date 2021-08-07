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Tepki çeken manşet hakkında bir paylaşım da Seda Sayan’dan geldi

07.08.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşetine taşıyarak ''Siz hangi ülkenin sanatçısısınız'' başlığını atan Yeni Asır Gazetesi’ne bir tepki de Seda Sayan’dan geldi.

Tepki çeken manşet hakkında bir paylaşım da Seda Sayan’dan geldi

"HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlü isimleri manşetine taşıyarak ''Siz hangi ülkenin sanatçısısınız'' başlığını atan Yeni Asır Gazetesi’ne bir tepki de Seda Sayan’dan geldi.

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SEDA SAYAN, INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Atılan başlıkla ilgili Burcu Biricik, yaptığı açıklamayla "Ben vatanıma aşığım" diyerek habere tepki göstermişti.

Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi! &quot;Ben vatanına aşık...&quot;Burcu Biricik Yeni Asır'ın haberine tepki gösterdi! "Ben vatanına aşık..."

Manşette adı geçen isimlerden olan Şahan Gökbakar ise ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' diyerek gazeteye sert çıkarak eleştirilerde bulundu.

Şahan Gökbakar o habere ateş püskürdü! &quot;Ev yanıyor baba evde yok!&quot;Şahan Gökbakar o habere ateş püskürdü! "Ev yanıyor baba evde yok!"

Manşetin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan da adı geçen isimlere destekte bulundu.

Ekran Alıntısı

Seda Sayan gönderisine, “Hepsi benim güzel ülkemin en kıymetlilerinden” yazdı. Seda Sayan’ın bu paylaşımına Ezgi Mola, kalp emojisiyle yanıt verdi.

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Seda Sayan Instagram
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