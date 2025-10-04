Tepki üstüne tepki yağıyor! FIFA'nın İsrail kararı infial yarattı: Bizim görevimiz değil

İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik şiddet eylemleri tüm dünyada yankı uyandırırken, futbol dünyası gözünü FIFA ve UEFA’ya çevirmişti. Özellikle sosyal medyada binlerce futbolsever, İsrail’in uluslararası turnuvalardan men edilmesi için çağrıda bulunmuştu. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yaptığı açıklama ise büyük tartışma yarattı.

“FIFA’NIN GÖREVİ DEĞİL”

İsrail’e yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirten Infantino, “FIFA jeopolitik sorunları çözemez” diyerek taleplere kapıyı kapattı. Bu ifadeler, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu ve kısa sürede tepki çığ gibi büyüdü.

“FUTBOLUN MESAJI BARIŞ OLMALI”

Infantino ayrıca, futbolun birleştirici rolüne dikkat çekerek, “Düşüncelerimiz, dünyanın dört bir yanında çatışmalardan dolayı acı çekenlerle birlikte. Futbolun bugün verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir” sözlerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

FIFA Başkanı’nın bu açıklamaları özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolseverler, Infantino’nun geçmişte zulme uğrayanlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını söylediğini hatırlatarak, bu kararın önceki tavırlarıyla çeliştiğini savundu. Birçok kullanıcı, FIFA’nın geçmişte benzer durumlarda farklı ülkeler için hızlı yaptırım kararları aldığını hatırlatarak, İsrail konusunda sessiz kalmasını eleştirdi.