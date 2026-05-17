Tercan Barajı doldu taştı, Karasu Nehri tarlalara kadar yükseldi!

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Karasu Nehrinin su seviyesinin yükselmesiyle, nehir kenarındaki ekili araziler sular altında kalırken, Tercan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Kargın beldesi ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışların ardından Karasu Nehrinin su seviyesinin yükselmesiyle, nehir kenarındaki ekili araziler sular altında kaldı. Bölgede hububat, şeker pancarı ve yonca ekili tarlaların zarar gördüğü bildirildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, suyun çekilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Tercan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve dere kenarlarına yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

