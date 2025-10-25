‘Tercih listemi biri değiştirdi’ iddiası! ÖSYM’den yeni güvenlik önlemleri: Çifte doğrulama ve SMS gündemde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adayının tercih listesinin habersiz değiştirildiği iddiasıyla açtığı davadan sonra adaya yeniden yerleştirme hakkı tanıdı. Bu olay akıllara, "Sisteme dışarıdan müdahale mi var?" sorusunu getirdi.

ÖSYM'DEN 'MÜDAHALE YOK' AÇIKLAMASI

ÖSYM, sisteme dışarıdan müdahale olmadığını belirtmiş, ancak Ankara 24. İdare Mahkemesi adayı haklı bulmuştu. Mağduriyetin giderilmesi için aday, ilk tercih listesine göre puanı yeten bir programa yerleştirilecek; kontenjan doluysa ek kontenjan açılacak.

TERCİH LİSTESİ DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

İzmir’de YKS sayısal alanda 23 bin 7’nci olan bir adayın, devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinden oluşan tercih listesinin, özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümleriyle değiştirildiği iddiası gündeme gelmişti.

Aday, ÖSYM’ye dilekçe verip konuyu mahkemeye taşımıştı. ÖSYM, sistemde sızıntı olmadığını, adayların şifre güvenliğinden sorumlu olduğunu belirtmiş, ancak mağduriyetin nasıl oluştuğuna dair inceleme devam ediyor.

ÖSYM’DEN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖSYM, benzer sorunların önüne geçmek için güvenlik çalışmalarına hız verdi. Sisteme girişte çifte doğrulama ve tercih değişikliklerinde SMS ile bilgilendirme gibi önlemler gündemde.

Kurum, üç adayın daha benzer iddialarla hukuki süreç başlattığını, mahkeme kararlarına göre bu adaylara da aynı uygulamanın yapılacağını duyurdu.