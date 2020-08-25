Tereyağında Ayrı Güveçte Ayrı Bir Lezzet: Karides Tarifi

Diğer deniz ürünleri gibi karidesler de, yüksek derecede kalsiyum, protein ve iyot içerir. Az oranda kalori içerir ve doymuş yağ içerir. Bu sayede oldukça faydalı ve sağlıklı bir lezzettir. Bilinen birçok karides tarifi mevcuttur. Karides tariflerini ve pişirme önerilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Karides Pişirmenin Püf Noktaları

Karides pişirmek zor gibi görünse de mutfağınızda oldukça kolay şekilde karides yapabilirsiniz. En güzel karides nasıl pişirilir? sorusunun yanıtını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karides pişirmenin püf noktaları:

Karidesler, kabuklu ya da kabuksuz olarak tüketilebilir. Uygulamak istediğiniz tarife göre kabuklu ya da kabuksuz kullanabilirsiniz. Karidesleri soymak birçok kişinin kabusudur fakat aslında kendine has bir soyulma yöntemi vardır ve oldukça kolaydır. Öncelikle başını ve bacaklarını, ardından ise kuyruğundan tutarak kabuğunu çıkarabilirsiniz.

Hangi tarifi ya da yöntemi uygularsanız uygulayın, ilk dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, karidesleri uzun süre pişirmemektir! Karides uzun süre pişirildiğinde suyunu ve tadını kaybeder ve lastik kıvamına gelir. Karideslerin pişirilmesi için her yüzüne 1 dakika ayırmanız yeterli olur.

Karides yaparken bağırsaklarını çıkarmanız gerekir. Dilerseniz haşlama ya da pişirmeye geçmeden bağırsaklarını sırt kısmını hafifçe çizerek çıkarabilirsiniz.

Donmuş karidesleri pişirmek istiyorsanız, karideslerin tamamen çözülmesine özen göstermeniz gerekir. Çünkü karidesler donmuş hâldeyken daha kolay çözülür.

Lezzetine Doyum Olmayan Karides Güveç Tarifi

Karides güveç için birçok tarif bulunur. Tereyağlı, sarımsaklı ve mantarlı olarak yapılabilir. En güzel karides güveç tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Karides Güveç İçin Malzemeler

3 yeşil biber

2 kırmızı biber

12 mantar

Yarım kilo taze karides ya da 1 kilo dondurulmuş karides

4 domates

8 sarımsak

Tuz

3 kaşık tereyağ

İstenilen baharatlar

Karides Güveç Yapılışı

Karidesleri güzelce soyun ve ardından geniş bir kaba alın. Üzerine pulbiber, tuz ve karabiber ekleyin. Tercihe göre başka baharatlar da eklenebilir.

4 sarımsağı küçük küçük doğrayıp ezin.

Fırınınızı 180 dereceye getirin, 1 kaşık tereyağını güveç kabına koyarak fırına verin.

10 dakika sonra kalan 4 sarımsağı da küçük küçük keserek güvece ekleyin.

Tencereye 2 kaşık tereyağı atın. Yağ iyice kızdıktan sonra mantarları büyükçe keserek ekleyin.

Büyük ve uzun kestiğiniz biberleri de tencereye ekleyin.

Son olarak domatesleri de doğrayıp attıktan sonra, karidesleri ekleyin.

Baharat ve tuzu da ekleyin.

Kaynadıktan sonra güveç kabına boşaltabilirsiniz.

Fırında yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin.

Karides Güveç Yapmanın Püf Noktaları

Çimçim ya da jumbo karides kullanmak güvecinizin lezzetini arttırır.

Bol barımsak kullanarak tadını daha da güzelleştirirsiniz.

Aromasının artması için karides kafasından elde edilen suyu ya da tavuk kemik suyu kullanabilirsiniz.

1 Porsiyon Karides Güvecin Besin Değeri Nedir?

Karides güveç standart malzemelerle 200 gram şeklinde hazırlanırsa yaklaşık 250 kalori değerindedir.

Hem Pratik Hem Lezzetli Bir Ara Sıcak: Tereyağlı Karides Tarifi

İster hafif bir atıştırmalık olarak isterseniz de misafirleriniz için havalı bir ara sıcak olarak tereyağında karides yapabilirsiniz. Tereyağlı karides tarifi hem kısa sürede hazırlanması hem de muhteşem lezzetiyle gönülleri feth edebilir. Ayrıca 75 gram bir tereyağlı karides 239 kaloridir. Karides nasıl yapılır diye merak ediyor ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sizin için hazırladığımız karides tarifini inceleyebilirsiniz.