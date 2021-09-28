Terim kararını verdi! Luyindama'ya şok

Göztepe maçında kaptırdığı topla gol yenilmesine sebep olan Luyindama devrede formasını Alpaslan'a bırakmıştı. Kongolu stoper, Marsilya'da ise kulübede başlayacak ve yerine Marcao 11'de oynayacak.Taraftarın eleştirdiği isimlerden olan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sabah'ın haberine göre, bu durumu dikkate alan yönetim, 27 yaşındaki stoperin menajerini geçen hafta İstanbul'a çağırdı ve taraflar prensip anlaşmasına vardı.

Fakat Luyindama'nın inişli-çıkışlı performansı yüzünden yeni sözleşme henüz resmiyete dökülmedi. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan Luyindama için bir süre daha bekleneceği bildirildi.

