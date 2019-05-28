Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayrama az bir süre kala otellerde doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Doluluk oranının artmasını beklediklerini dile getiren Ergül, "Bölgedeki tüm otellerimizde bayram rezervasyonlarımız çok iyi. Bolu, bölge olarak genelde iyi." dedi.

Ergül, Bolu ve ilçelerinde bulunan termal tesislerin de bayram tatilinde tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bolu'daki termal turizm gelecek vadediyor. Gelecekte daha iyi olacak çünkü Bolu'da çıkan termal sularımızın sıcaklığı 42-45 derece arasında. Bu sıcaklık da çıktığı gibi kullanılabilecek demektir. Şu anda Bolu, termal turizm bakımından hak ettiği yerde değil ama bunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyorum. Termal tesislerimize her geçen gün ilgi artıyor. Bayramda gösterilen ilgiden de memnunuz."

(AA)

