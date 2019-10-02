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Terminator: Dark Fate’den yeni fragman

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SİNEMA TV  | 02.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

James Cameron’ın bilim kurgu sinemasına kazandırdığı en önemli yapımlardan Terminator serisinin son filmi Terminator: Dark Fate’den (Terminatör: Kara Kader) yeni bir fragman geldi.

Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger’i tekrar buluşturacak Terminator: Dark Fate (Terminatör: Kara Kader), kendi halinde bir hayat süren Dani Ramos’un peşine, gelecekten gelen ve amacı geleceği değiştirmek olan bir Terminator takılır. Orijinal Terminator gibi likit metalden oluşan ama teknoloji olarak son model olan bu canavarı durdurma görevini üstlenen, serinin önceki filmlerinden de tanıdığımız Sarah Connor ve Grace, bu görevde onlara yardım etmesi için Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı asıl Terminator’ın kapısını çalarlar.

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Terminator: Dark Fate, 1991 yapımı Terminator 2: Judgment Day’den sonra çıkan Terminator filmlerini ele almayarak, Cameron’ın yönettiği ilk iki filmin devamı niteliğinde olacak.

James Cameron’un yapımcı olarak geri döndüğü seride, Deadpool’dan tanıdığımız Tim Miller filmin yönetmen koltuğunda oturuyor. Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton gibi isimlerin yanı sıra, Halt and Catch Fire ve Blade Runner 2049’dan tanıdığımız Mackenzie Davis, Dani Ramos rolünü üstlenen Natalie Reyes ve gelecekten gelen yeni Terminator’u canlandıran Gabriel Luna gibi isimler filmde boy gösteriyor.

Terminator: Dark Fate, Türkiye’de 1 Kasım’da vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Terminator: Dark Fate Terminatör: Kara Kader Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton

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