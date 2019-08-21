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Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

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GÜNDEM  | 21.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de, bir otomobil sürücüsü, tersten gelen cipe çarpmamak için direksiyonu kırınca, park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı

Kaza, Maslak Oto Sanayi 1'inci Kısım önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BZD 605 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Selim Duman, kavşaktan dönerek Ahi Evran Caddesi'ne girmek istedi. Bu sırada, bir cip sürücüsünün ters yönden kendine doğru geldiğini fark eden Duman, direksiyonu sola kırdı. Ciple çarpışmaktan son anda kurtulan Selim Duman, o sırada park etmek için yavaşlayan Betül Ulucan'ın kullandığı 34 KD 4720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kendi ekseninde dönerken, Duman'ın kullandığı lüks otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

'3 YARALI VAR'

Kazada, Betül Ulucan, Selim Duman ve arkadaşı Aykut A., hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, ters yönden gelen cipin sürücüsü ile yaralıların yakınları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan Habip Tombul, "Beyaz araç ters yönden aşağıya doğru gelirken, bu araç da çarpmamak için dönüş alayım derken buraya girdi. Başka bir beyaz araç park halindeyken o da ters döndü. 3 yaralı var" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer CİP KAZASI

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