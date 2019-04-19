Ters yönden gelen kamyonetin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, ters yönden gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, aşırı hızla ters yönden gelen bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, yola adımını attığı anda ters yönden gelen kamyoneti görünce kendisini orta refüje atarak kurtulabildi. Ölümden dönen yaya, daha sonra koşarak yolun karşısına geçti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

