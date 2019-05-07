Ters yöne giren dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

Kaza, İspanya'da bulunan Barselona şehrinin Vallvidrera bölgesindeki bir tünelde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan bir araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu ters yöne girdiği ve karşı şeritten gelen araca çarptığı görülüyor. Çarpışma sonrası araç, ardından ters yöndeki ikinci bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Bu sırada ilk araç çarpışmanın etkisiyle en sol şeride savrularak bu şeritte seyir halinde olan başka bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Yaşanan zincirleme kaza sonrası ise kazaya tanık olan diğer sürücüler araçlarını durdurarak kazazedelere yardımda bulunup, olay yerine ambulans çağırıyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, ters yöne giren 53 yaşındaki sürücünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak burada hayatını kaybettiği ve biri ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin de hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

