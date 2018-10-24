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Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Çamaşır makinesini temizlemek neredeyse birçok kişinin aklına gelmez. Biriken kirleri göremediğimiz için bize hep temiz gelir. Aslında buz dağının ardında büyük bir tehlike yatar. Biriken kirler zamanla makinenin kendisine zarar verebilir ve hatta yıkanan çamaşırların kötü kokmasına bile neden olur. Bunun için düzenli olarak makine temizliği yapılması gerekir. Gözünüz korkmasın! Yöntem de malzemeler de çok basit!

Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

Makinede dönen kirli su, içinde uzun süre bekleyen ıslak çamaşırlar, zamanla biriken kir derken makinenin ömrünü kısaltabilir ve ciddi anlamda temizlenmiş çamaşır elde edemezsiniz. Bu yüzden erkenden önlem almakta fayda var. Evde bulunan doğal malzemeler kullanarak kimyasaldan uzak kalacağız.

çamaşır

İlk olarak makinenin deterjan ve yumuşatıcı bölümlerini temizleyeceğiz. Bunun için sirke ve su kullanacağız. Bir litre suyu kaynatın ve su kaynadıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Sıcak suyun içine 1 su bardağı beyaz sirkeyi ilave edin. Çamaşır makinesinin deterjan bölümü çıkıyorsa hazırladığınız karışımla bölmeyi iyi bir şekilde yıkayın ve durulayın.

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Eğer makinenin haznesi çıkmıyorsa kullanacağınız malzemelerin miktarını yarı yarıya indirin. Sonrasında karışımı sprey şişeye doldurun. Haznenin her noktasına karışımı sıkın ve sünger yardımıyla bu bölgeyi temizleyin.

Sıra geldi gözle görülmeyen kısımlarda oluşan küf ve kireç temizliğine...

malzemeler

Malzemeler:
Bir su bardağı beyaz sirke
Bir tatlı kaşığı tuz

Sirke ve tuzu karıştırın. Karışımı makinenin deterjan bölümüne dökün. Makineyi boş bir şekilde 90 derecede 1 buçuk saat çalıştırın. Bu işlemi düzenli yaptığınız sürece makinenin iç kısımları pırıl pırıl olacaktır. Son olarak körük lastiğini temizleyin. Makine her çalışmasında lastiğin yapısı gereği iç arka kısımlarında kir birikir. Bu da kötü kokuya sebep olur. Çamaşır yıkadıktan sonra körük lastiğini çıkarın ve temiz bir bezle silip geri yerine takın.

çamaşır


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