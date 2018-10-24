Tertemiz çamaşırlar için: Doğal malzemelerle makine nasıl temizlenir?

Makinede dönen kirli su, içinde uzun süre bekleyen ıslak çamaşırlar, zamanla biriken kir derken makinenin ömrünü kısaltabilir ve ciddi anlamda temizlenmiş çamaşır elde edemezsiniz. Bu yüzden erkenden önlem almakta fayda var. Evde bulunan doğal malzemeler kullanarak kimyasaldan uzak kalacağız.

İlk olarak makinenin deterjan ve yumuşatıcı bölümlerini temizleyeceğiz. Bunun için sirke ve su kullanacağız. Bir litre suyu kaynatın ve su kaynadıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Sıcak suyun içine 1 su bardağı beyaz sirkeyi ilave edin. Çamaşır makinesinin deterjan bölümü çıkıyorsa hazırladığınız karışımla bölmeyi iyi bir şekilde yıkayın ve durulayın.

Eğer makinenin haznesi çıkmıyorsa kullanacağınız malzemelerin miktarını yarı yarıya indirin. Sonrasında karışımı sprey şişeye doldurun. Haznenin her noktasına karışımı sıkın ve sünger yardımıyla bu bölgeyi temizleyin.

Sıra geldi gözle görülmeyen kısımlarda oluşan küf ve kireç temizliğine...

Malzemeler:

Bir su bardağı beyaz sirke

Bir tatlı kaşığı tuz

Sirke ve tuzu karıştırın. Karışımı makinenin deterjan bölümüne dökün. Makineyi boş bir şekilde 90 derecede 1 buçuk saat çalıştırın. Bu işlemi düzenli yaptığınız sürece makinenin iç kısımları pırıl pırıl olacaktır. Son olarak körük lastiğini temizleyin. Makine her çalışmasında lastiğin yapısı gereği iç arka kısımlarında kir birikir. Bu da kötü kokuya sebep olur. Çamaşır yıkadıktan sonra körük lastiğini çıkarın ve temiz bir bezle silip geri yerine takın.



