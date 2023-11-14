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Terzi'nin güzeller güzeli Suzi'si Ece Sükan Avusturya pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Cesur tarzına yorum yağdı

14.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün paylaştığı Netflix'in sevilen dizisi Terzi'de hayat verdiği Suzi karakteriyle büyük beğeni toplayan Ece Sükan, Avusturya pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 46 yaşındaki güzel oyuncunun cesur tarzına yorum yağdı.

Son olarak rol aldığı Netflix dizisi Terzi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu ve model Ece Sükan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Avusturya pozlarıyla gündem oldu.

Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Ece Sükan'ın cesur tarzına beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme soysal medyada; 'Böyle bir şey görülmedi', 'Çok güzelsin', 'Sen bu dünya için çok fazla güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Ece Sükan, 1 Ocak1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Serpin Sükan eski bir tiyatrocu, babası ise inşaat mühendisi ve işadamıdır.

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Ece Sükan, 1998 yılında"Best Model of Turkey" manken yarışmasına katıldı ve üçüncü oldu. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı.

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Çocukluk yıllarında Trt de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı.

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2000 yılında Marie Claire dergisinde moda editörlüğü yapmaya başlayan Ece Sükan, birçok dergi ve firmalara moda editörlüğü yapmaya devam ediyor. Ece Sükan, 2004 yılında dizi oyunculuğuna başladı.

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