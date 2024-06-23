Teşekkürler kızlar! Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki son haftası...

Milletler Ligi'nin çeyrek finali, Tayland'ın başkenti olan Bangkok'ta düzenlendi. Tabii Filenin Sultanları da oradaydı.

12 Haziran'da Filenin Sultanları, Tayland ile müsabakaya girdi ve Tayland'ı 3 - 0 yenmeyi başardı.



Filenin Sultanları, Tayland ile oynadığı maçta her sette 25 sayı almayı başardı. Tayland ise her sette 17 sayı alarak 3 - 0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, galibiyete doymuyordu ve ertesi günü bir maçı daha kazandı!

Tayland'ın mağlup olduğu günün ertesi günü ise Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3 - 1 mağlup etti. Filenin Sultanları, ilk sette 17 sayı aldıktan sonra kalan setlerde 25 sayı alarak maçı kazandı.

Galibiyet sevinci biraz kısa sürdü ve 15 Haziran'da Filenin Sultanları, Çin ile yaptığı maçta 3 - 2 mağlup oldu.



Toplamda beş setten oluşan maçta Filenin Sultanları, ilk iki sette 25'er sayı kazandı. Ancak kalan üç sette Çin, öne geçerek 25'er sayı aldı ve maçı 3 - 2 kazandı.

Sevincimiz daha da kısaldı çünkü Brezilya, Türkiye'yi 3 - 0 mağlup etti.



Brezilya'nın Filenin Sultanları ile toplamda üç setlik bir maç yaptı ve her üç sette de 25 sayı aldı. Türkiye, yenilginin yükü altında almış olsa gerek, bu maçta 3 - 0 mağlup oldu.

2024 FIVB Milletler Ligi Çeyrek Finali'ne baktığımızda Filenin Sultanları, Polonya ile toplamda beş setten oluşan bir müsabakaya girdi.



Polonya, Filenin Sultanları'nı 3 - 2 mağlup etti ve Filenin Sultanları'nı finalde görmeyi düşlerken maalesef ki çeyrek finalde lige veda etti.

Güncel maç sonuçları ve öne çıkan isimler ise şöyle:



12 Haziran Çarşamba: Türkiye 3 - 0 Tayland

13 Haziran Perşembe: Türkiye 3 - 1 Dominik Cumhuriyeti

15 Haziran Cumartesi: Türkiye 2 - 3 Çin

16 Haziran Pazar: Türkiye 0 - 3 Brezilya

21 Haziran Cuma: Türkiye 0 - 3 Polonya

Polonya ile yaptığı maçta Melissa Vargas, 39 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Akabinde Ebrar Karakurt ve Hande Baladın, öne çıkan isimlerden oldular.

Her şey için teşekkürker kızlar!







