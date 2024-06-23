Teşekkürler kızlar! Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki son haftası...

Milletler Ligi'nin çeyrek finali, Tayland'ın başkenti olan Bangkok'ta düzenlendi. Tabii Filenin Sultanları da oradaydı.
Filenin Sultanları, Tayland ile oynadığı maçta her sette 25 sayı almayı başardı. Tayland ise her sette 17 sayı alarak 3 - 0 mağlup oldu.
Tayland'ın mağlup olduğu günün ertesi günü ise Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3 - 1 mağlup etti. Filenin Sultanları, ilk sette 17 sayı aldıktan sonra kalan setlerde 25 sayı alarak maçı kazandı.
Toplamda beş setten oluşan maçta Filenin Sultanları, ilk iki sette 25'er sayı kazandı. Ancak kalan üç sette Çin, öne geçerek 25'er sayı aldı ve maçı 3 - 2 kazandı.
Brezilya'nın Filenin Sultanları ile toplamda üç setlik bir maç yaptı ve her üç sette de 25 sayı aldı. Türkiye, yenilginin yükü altında almış olsa gerek, bu maçta 3 - 0 mağlup oldu.
Polonya, Filenin Sultanları'nı 3 - 2 mağlup etti ve Filenin Sultanları'nı finalde görmeyi düşlerken maalesef ki çeyrek finalde lige veda etti.
12 Haziran Çarşamba: Türkiye 3 - 0 Tayland
13 Haziran Perşembe: Türkiye 3 - 1 Dominik Cumhuriyeti
15 Haziran Cumartesi: Türkiye 2 - 3 Çin
16 Haziran Pazar: Türkiye 0 - 3 Brezilya
21 Haziran Cuma: Türkiye 0 - 3 Polonya
Polonya ile yaptığı maçta Melissa Vargas, 39 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Akabinde Ebrar Karakurt ve Hande Baladın, öne çıkan isimlerden oldular.