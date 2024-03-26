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Tesettürlü halleri gündem olmuştu! Damla Ersubaşı kötü yorumlara isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 09:47
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Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı'nın başörtülü halleri gündem olmuştu. Damla Ersubaşı kendisine gelen kötü yorumlara isyan ederek "Henüz kapanmadım" dedi.

Tesettürlü halleri gündem olmuştu! Damla Ersubaşı kötü yorumlara isyan etti

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Özel hayatıyla ve estetikli halleriyle gündeme gelen Ersubaşı başını kapattı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, tesettürlü pozlarıyla dikkat çekti.

Sihirli Annem'ın Tuğçe'sinin tesettürlü pozları gündem oldu Sihirli Annem'ın Tuğçe'sinin tesettürlü pozları gündem oldu

Oyuncu başörtüsü takarak verdiği pozlarına kötü yorumlar geldi. Damla Ersubaşı ise bu yorumlara isyan etti.

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"Henüz kapanmadım" diyen Damla Ersubaşı, "Bütün samimiyetiyle kötü yorum yapanları gördüm mesela onun yerine bence benim kapanıp kapanmamam insanları çok ilgilendiren bir şey değil" dedi.


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Damla Ersubaşı anne
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