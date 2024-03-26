Tesettürlü halleri gündem olmuştu! Damla Ersubaşı kötü yorumlara isyan etti

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Özel hayatıyla ve estetikli halleriyle gündeme gelen Ersubaşı başını kapattı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, tesettürlü pozlarıyla dikkat çekti.

Oyuncu başörtüsü takarak verdiği pozlarına kötü yorumlar geldi. Damla Ersubaşı ise bu yorumlara isyan etti.

"Henüz kapanmadım" diyen Damla Ersubaşı, "Bütün samimiyetiyle kötü yorum yapanları gördüm mesela onun yerine bence benim kapanıp kapanmamam insanları çok ilgilendiren bir şey değil" dedi.







