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TESK Genel Başkanı Palandöken, ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti

15.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Palandöken, ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."

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