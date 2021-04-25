Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi nin, 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 8. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm finalinde, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi damga vurdu.

Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir.

Fadi’nin başarısızlığı Şirket’te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket’in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef’ten Serdar’ı öldürmesi için talimat alır.Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır.

Ankara’da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

