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Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

25.04.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 7. son bölümü ile geçtiğimiz pazar akşamı ekrana geldi. Teşkilat son bölüm finalinde Mete Başkan, Fadi'den emir alan Ceren'in düzenlediği saldırıyla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Mete Başkan hastaneye kaldırıldı. Teşkilat 8. yeni bölüm fragmanında ise ekip üyeleri Mete Başkan'dan gelen haberle yıkılıyor.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 8. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin son bölüm finalinde, Mete Başkan’ın vurulma sahnesi damga vurdu.

TEŞKİLAT 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM 1. FRAGMANI

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU? TEŞKİLAT 7. BÖLÜM ÖZET

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA’ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi’nin mutluluğu uzun sürmez.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Fadi’nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki’yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Fadi’nin başarısızlığı Şirket’te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket’in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef’ten Serdar’ı öldürmesi için talimat alır.Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır.

Teşkilat 8. bölüm fragmanı! Mete Başkan ölüyor!

Ankara’da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 MİT Teşkilat dizisi
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